NFTs – Hochriskant, aber mit hohen Renditechancen

Wie so viele andere, bin auch ich im vergangenen Jahr durch Gary Vee auf das Thema NFTs aufmerksam geworden. Auf Social Media, in meinem Fall auf Twitter, hat Gary Vaynerchuk, so Vee`s richtiger Name, ständig irgendwas zu NFTs gebracht. Mich hat das irgendwann neugierig gemacht, aber so wirklich tief bin ich dann doch erstmal nicht rein in die Materie. Ich kannte zwar OpenSea, und schaute mich dort auch ein paar Mal um, aber so ganz mein Ding waren NFTs nicht. Ich konnte mit den „Bildchen“ auf OpenSea nur wenig anfangen.

Doch wie dem eben so ist, kam das Thema dann nochmal in mein Leben, um die Ecke quasi, in Form eines Buches. Ich hatte zwar schon vorher geplant, einen etwas ausführlicheren Artikel über NFTs zu schreiben, aber in der Form, wie er nun hier entstanden ist, Das war nicht der Plan. 😉

Reich werden mit NFTs

Mike Hager, der sich selbst als NFT Papst bezeichnet, hat mit „Reich mit NFTs“ ein Buch veröffentlicht, dass dann doch aufhorchen lässt. Zumindest mich, die ich NFTs sehr kritisch gesehen habe und „den Dingern“ nur eine kurze Halbwertzeit geben wollte.

Mike Hager hat mich dann mit seinem Buch gepackt.

In diesem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich würde mich schlau machen über diese geheimnisvollen NFTs, mit weit mehr Geld einsteigen als damals beim Bitcoin und die Investments länger halten. Ich fühlte mich, als wollte mir das Universum sagen: »Hey Mike, mit den Bitcoins hast du’s damals nicht ganz richtig gemacht, hier ist deine zweite Once-in-alifetime-Chance. Mike Hager – Reich mit NFTs

Nun ist Vieles, was es auf OpenSea gibt, nach wie vor nicht mein Ding. Ich kann mit vielen der so genannten „Non-Fungible Token“ = „den nicht austauschbaren Objekten“, nach wie vor nichts anfangen. Vielleicht fehlt mir (bislang?) die Weitsicht dafür, vielleicht bin ich im Fall von NFTs einfach (noch?) nicht visionär genug.

Ob es tatsächlich möglich ist, mit NFTs reich zu werden? Der Mike Hager sagt Ja.

Lesenswert ist sein Buch auf jeden Fall, da es eine Menge Infos über NFTs enthält und durchaus eine spannende Lektüre darstellt. Das Buch könnte durchaus zu einem Standardwerk über NFTs werden, zumindest im deutschsprachigen Raum.

Erschienen ist das neue Mike Hager-Buch „Reich mit NFTs“ im FinanzBuch Verlag.

Mike Hager- Reich mit NFTs FinanzBuch Verlag

NFTs haben eine Zukunft

Doch es gibt Bereiche, da sehe inzwischen sogar ich eine Zukunft für NFTs: Überall da, wo eine Fangemeinde etwas Besonderes sucht, was z. B. inzwischen mit NBA Top Shot und NFL All Day bedient wird, beides läuft allerdings noch in der jeweiligen Beta-Version. Oder mit Sorare, einem Fantasy Fußballspiel, das aber komplett anders aufgebaut ist als die Plattformen der NBA und NFL NFTs, die beide einen sehr ähnlichen Aufbau haben. Dazu kommt auch der Bereich Musik, in dem NFTs in Zukunft wohl eine wichtige Rolle spielen werden. Exklusive Songs, die es nur einmal gibt. Besondere Tickets zu exklusiven Konzerten und und und.

Non-Fungible Token sind fälschungssicher!

Und vor allem macht NFTs eines ganz besonders: Sie sind absolut fälschungssicher. Selbst die inzwischen so sicheren Euro-Scheine sind nicht hundert pro vor Fälschungen sicher. NFTs sind es aber, aus einem ganz einfachen Grund: Jeder NFT ist als Smart Contract auf der Blockchain gespeichert. Am häufigsten wird für NFTs die Blockchain des Ethereum-Netzwerkes genutzt. Was vermutlich auch daran liegen könnte, dass diese weit schneller ist im Erstellen von Smart Contracts, als es bei der Bitcoin Blockchain der Fall ist. Die Basis für die ETFs auf der Ethereum Blockchain ist der Ethereum Tokenstandard ERC-721.

Und noch ein wenig NFT History: Die ersten NFTs

Natürlich nimmt eine Geschichte irgendwann einen Anfang. Dies gilt auch für die Geschichte und Herkunft der NFTs. Welche nun wirklich die ersten NFTs waren? Darum ranken sich Gerüchte. Nicht ganz so viele, wie es bei dem Entwickler / der Entwicklerin / den EntwicklerInnen des Bitcoin der Fall ist. Aber eine ganz einstimmige Meinnung in Sachen NFT History gibt es nicht. Und wird es vielleicht auch niemals geben.

Ganz früh an den Start, und damit möglicherweise sogar tatsächlich die ersten NFTs, ging die Crypto Punks. Inzwischen werden die Crypto Punk NFTs sehr hoch gehandelt. An ihrem Beispiel zeigt sich auch sehr gut, wie sich der Wert der Non-Fungible Token entwickeln kann ,wenn die Nachfrage nach bestimmten NFTs hoch bis sehr hoch ist.

Es wird sicher in ein paar Jahren die Zeit kommen, in der jemand ein Buch über die Geschichte der NFTs schreiben wird und wie Sherlock Holmes auf die Suche nach den wahren Anfängen dieser Token gehen wird. Doch noch sind die digitalen Echtheitszertifikate „zu jung“ um für ein Geschichtsbuch dieser Art herzuhalten. Oder herhalten zu müssen. Deshalb wende ich mich lieber den Dingen zu, die eher Hand und Fuß haben ín diesem Investitionsbereich.

Renditechancen, die durch die Decke gehen (können)

Wer den Verlauf bekannter NFTs Serien wie der Crypto Punks, der Bored Apes Yacht Club oder von bekannten Einzelstücken ansieht, der erkennt schnell: Hier kann es richtig krachen in Sachen Rendite! Da sind Preissteigerungen drin, die in die hunderte oder tausende Prozent gehen. Wo gibt es das bitte heute sonst? Höchstens bei Kryptowährungen, kann hier eingeworfen werden. Klar. Doch bei sicheren Geldanlagen sind selbst magere Prozente inzwischen Fehlanzeige. Da ist es kein Wunder, dass immer mehr Investoren und auch Kleinanleger von NFTs angezogen werden. Mitunter eben auch, um schnelles Geld zu machen.

Ein großes Aber: NFTs sind eine hochriskante Anlage!

Doch was bei der „schnellen Geldanlage“ in NFTs nicht vergessen werden darf, ist, dass es sich bei den Dingern letztlich um hochriskante Investitionen handelt.

Da gibt es keine Verträge, keine fest vereinbarten Zinsen. Und es gibt auch keine Einlagensicherung, die im Falle eines Verlustes einspringt. All das, was deutsche Sparer nur allzu gerne gewohnt sind von ihrer Geldanlage. Bei NFTs ist das Risiko hoch bis sehr hoch, alles zu verlieren. Dafür ist die Chance, hohe und sehr hohe Gewinne zu machen, natürlich immens.

Wichtig ist deshalb: Investiere kein Geld in NFTs, das du nicht auch abschreiben kannst. Heißt, Geld für Miete, für Lebensmittel, Versicherungen etc. sollte unbedingt tabu sein für diese Art von Investition. Und auch Geld, dass du für kommende Sonderausgaben zurückgelegt hast, hat nichts in diesem hochrisikanten Anlagebereich zu suchen. Dies gilt übrigens nicht nur für NFTs, sondern für alle Arten von Risikoanlagen, wie z. B. auch Kryptowährungen, den Handel mit CFDs etc.

Geld, das du übrig und zur freien Verwendung hast, kannst du in solche Hochrisikoanlagen wie NFTs stecken. Vielleicht werden die Preise deiner Non-Fungible Token die Decke hochgehen und aus ein paar Euro oder US-Dollar werden am Ende viele tausend oder zehntausend oder noch mehr. Alles ist möglich in diesem noch jungen, aber möglicherweise tatsächlich sehr zukunftsträchtigen Anlagebereich.

Der wertvollste NFT aller Zeiten

Vor gut einem Jahr hatte das Auktionshaus Christie’s einen Tweet in diese Welt hinausgeschickt, der später in die Geschichte der NFTs eingehen sollte:

„Christie’s is proud to offer “Everydays – The First 5000 Days” by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.“

Auf Deutsch: Christie’s ist stolz darauf, “Everydays – The First 5000 Days” von @beeple als erstes rein digitales Kunstwerk, das jemals von einem großen Auktionshaus angeboten wurde, anzubieten. Die Gebote sind vom 25. Februar bis zum 11. März geöffnet.“

Am 11. März 2021 wurde die Auktion des Beeple-Werks geschlossen. Der NFT des Digital Artist wurde für 69 Millionen US-Dollar versteigert. Damit wurde Beeple zugleich zu einem der drei wertvollsten lebenden Künstlern.

Nun wird nicht jeder NFT, den es gibt und geben wird, einen solchen Preis erzielen können. Doch es ist ein kleiner Richtungsweiser dahin, was möglich sein wird, wenn NFTs immer mehr in den Fokus gelangen. Wie es ja auch bei den Kryptos war, die erst nur wenige wahrnahmen und die dann immer breitere Kreise zogen. Wer hätte vor Jahren jemals gedacht, dass z. B. der Bitcoin einen fünfstelligen Preis haben wird und für viele Investoren gar nicht mehr aus dem Portfolio wegzudenken ist. Wie inzwischen ja auch Ether (ETH) als Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks.

Und noch ein Aber: NFTs stecken noch in den Kinderschuhen

„Being “early” in the unregulated world of NFTs can be highly lucrative. The first supporters of a new project are often rewarded with “whitelist” access before the token goes on sale to the general public. With enough hype, whitelisting can mean paying a few hundred dollars for an NFT that can be resold for thousands just hours later.”

schrieb Tim Bradshaw am 15. Februar 2022 in der Financial Times in einem Artikel mit dem Titel „When you count users instead of dollars, the NFT world is tiny” (Deutsche Übersetzung: „Wenn Sie Benutzer statt Dollar zählen, ist die NFT-Welt winzig”)

In der unregulierten Welt der NFTs „früh“ zu sein, kann sehr lukrativ sein. Die ersten Unterstützer eines neuen Projekts werden oft mit einem „Whitelist“-Zugriff belohnt, bevor der Token an die breite Öffentlichkeit verkauft wird. Mit genügend Hype kann Whitelisting bedeuten, dass Sie ein paar hundert Dollar für ein NFT bezahlen, das nur wenige Stunden später für Tausende weiterverkauft werden kann. Tim Bradshaw am 15. Februar 2022 in der Financial Times

Der Artikel ist sehr lesenswert. Letztlich kommt Bradshaw auf recht ähnliche Gedanken wie ich. Die NFT-Welt ist sehr klein, und es steckt auch viel Hype dahinter. Am Ende schreibt der Autor:

„Langfristig sehe ich den Reiz von NFTs. Die Aufmachung unserer digitalen Identitäten ist sinnvoll, da wir immer mehr Zeit online verbringen. … Aber im Moment ist der NFT-Markt noch sehr früh dran. Das kann noch lange so bleiben.“

Soll ich auch NFTs kaufen?

Das ist eine Frage, die du dir selbst beantworten musst. Der Mike Hager würde vermutlich mit Ja antworten. Der Gary Vee auch. Doch wichtig ist eines: Nimm kein Geld für den Kauf von NFTs, die du für andere Sachen, z. B. deine Miete und deinen Lebensunterhalt oder als Rücklage für Sonderposten brauchst. Niemand kann dir garantieren, dass ausgerechnet der NFT, den du dir kaufst, renditemäßig so richtig abgeht und dir die Taschen vollmacht. Es kann auch sein, dass die Token, die du kaufst, an Wert verlieren oder sich irgendwann sogar als ein Totalverlust herausstellen. Und lass dich auch nicht von wohlmeinenden Ratschlägen von Leuten, die irgendwo irgendwas gehört haben, welche NFTs durch die Decke gehen könnten, dazu verleiten, Geld zu investieren, dass du nicht über hast. NFTs sind kein Sparschwein, in dem das eingeworfene Geld sicher verwahrt bleibt.

Attraktiv für Jäger, spannend für Sammler

Einen großen Teil der Faszination, welche den Kauf von NFTs und das Investieren in diese neuartigen, nicht kopierbaren Token aufmacht, ist das Jagen und Sammeln dieser Objekte. Gerade im Sportbereich hat das was vom guten alten Trading Card-Sammeln. Da wird von den NFT Anbietern eine Faszination aufgebaut, die viele von uns kennen. Wer irgendwann mal Trading Cards gesammelt hat, sei es von der NBA, der NFL, vom Fußball oder von Filmen wie LotR oder dem Marvel-Universum, der weiß, wie sich das anfühlt. Das Öffnen der Card Packages, das man am liebsten aufreißen würde, aber sich gerade noch beherrschen kann. Das Karte für Karte durchsehen, ob eine der besten Karten aus der Reihe dabei ist. Und und und.

Wer das kennt, der ist zumindest im Sport- und Filmbereich jemand, der seinen Spaß an NFTs haben könnte. Denn mal ehrlich: Wer nur NFTs kauft, um reich damit zu werden, der kauft vermutlich irgendwann wahllos, oder zumindest ohne wirkliche Leidenschaft an der Sache. Das ist, wie wenn jemand in den nächsten Spielestore geht, einen Karton mit unterschiedlichen Trading Card Tüten kauft, nur um die besten Karten aus den Sets dann eine Ecke weiter wieder zu vertickern. Da bleibt der Spaß doch auf der Strecke. Vielleicht kickt es dann kurzzeitig, wenn so jemand z. B. bei seiner „Jagd“ nach einem Legendary Moment auf NFLTopshots erfolgreich ist. Doch die Leidenschaft eines Fans fehlt dabei. Doch NFTs sind nun mal beides: Investitionsobjekte für die Jäger und Trophäen für die sammelnden Fans.

Weiterführende Infos, Videos über NFTs und NFT Plattformen

Das war eine Menge Input. Doch das Thema Non-Fungible Token ist so breit gesteckt, dass es noch viel mehr enthält. Ich habe deshalb hier einige Links zusammengestellt, wo du Weiterführende NFT Infos und Videos über NFTs finden kannst. Und ich mache einen kurzen Überblick über NFT Plattformen.

Der Mike Hager schreibt nicht nur Bücher, sondern hat auch einen YouTube Channel. Auch wenn sein Videostyle, anders als sein Buch „Reich mit NFTs“, nicht so ganz meins ist, die Videos zum Thema NFTs sind trotzdem sehenswert, da informativ. Den YouTube Kanal von Mike Hager findet ihr hier: https://www.youtube.com/c/MikeHagerGeld

Noch aktiver auf YouTube ist der vielbesagte und vielzitierte Gary Vee. Seine Videos sind, natürlich, auf Englisch und nicht untertitelt. Um sie zu verstehen, muss man schon ziemlich gut Englisch können, da Gary oft recht schnell spricht und ohne Punkt und Komma. Aber spannend sind viele seiner Videos allemal. Den YouTube Kanal von Gary Vee findet ihr hier: https://www.youtube.com/c/garyvee

Viele weiterführende Infos rund um NFTs findet ihr auf der Seite https://inside-nfts.de/. Für mich persönlich das spannendste deutschsprachige Info-Angebot in diesem Bereich. Wenn du andere Seiten in deutscher Sprache kennst, die informativ über NFTs berichten und NFT Einsteigertipps haben, schick mir gerne eine Mail! Dann kann ich diesen Punkt erweitern.

Doch wo kriege ich NFTs überhaupt her?

Das wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Und es kommt darauf an, nach welcher Art von NFTs du suchst. Soll es Kunst sein? Sollen es Film NFTs sein oder Comic NFTs. Soll es sich um Sport drehen? Und wenn ja, von welchem Sport willst du NFTs haben? Und und und.

Basketball NFTs bei NBA Top Shot

Die NBA ist die wichtigste Basketball Liga der Welt. Ohne jene Frage. Und wenn Basketball leider im deutschen Fernsehen ziemlich unterpräsentiert ist und die Spiele der NBA nur über ein DAZN, aber nicht im FreeTV zu sehen sind, ist die Fangemeinde auch hierzulande groß. Bei NBA Top Shot können Fans (und Investoren) aus aller Welt Basketball NFTs kaufen, verkaufen, verschenken, verleihen. Für mich das aktuell spannendste NFT Projekt im Sportbereich. NBA Top Shot ist noch in der Beta-Phase, doch bereits jetzt zeigt sich, das könnte ein richtig großes Ding werden. Vor allem für NBA und WNBA Fans, denn von den Frauen in der besten Basketball Liga der Welt, gibt es natürlich auch NFTs. Mehr findet ihr auf der offiziellen Seite, aber deshalb nur komplett Englischsprachigen Seite, selbst: https://nbatopshot.com/.

Auch für die NFL gibt es inzwischen eine offizielle Seite für NFTs. Die American Football NFTs, die es bei NFL All Day gibt, sind ähnlich denen der von NBA Top Shot, aber obwohl beide auf der Flow Blockchain aufgebaut wurden und Fans ihres jeweiligen Sports ansprechen, sind beide Plattformen unterschiedlich. NFL All Day läuft ebenfalls noch in der Beta-Version, hat aber aktuell (Stand 19. Februar 2022) wohl noch den einen oder anderen Hänger, wie gestern auch auf Twitter verfolgt werden konnte. Da wird sich vermutlich noch einiges tun müssen, damit mehr Football Fans von der Plattform mit der offiziellen Lizenz der NFL angezogen werden. Im Moment sind die verkauften Packs für normale Fans vermutlich schlichtweg zu teuer. Um die NFL All Day Beta-Version nutzen zu können, muss man sich derzeit auf eine Warteliste eintragen. Das geht z. B. hier über diesen Link.

Die Flow Blockchain wurde von Dapper Labs entwickelt als Alternative zum ERC-721-Standard.

Fußball NFTs bei Sorare

Sorare ist ein Fantasy Fußball Game. Dort können Karten von Fußballspielern gesammelt und gekauft werden. Außerdem können für Spiele eigene Kader zusammengestellt werden. Die Fußball NFTs Plattform ist jedoch ganz anders aufgebaut als NBA Top Shot und NFL All Day. Ich persönlich finde die Seite so naja. Macht Spaß, einen Kader aufzustellen, aber ich finde Sorare umständlich aufgebaut, was möglicherweise einfach nur Geschmackssache ist. Auch diese Plattform ist nur auf Englisch. Heißt, gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse sind erforderlich, um überhaupt mitmischen zu können. Sorare kooperiert mit vielen Fußballclubs aus der ganzen Welt. Auch Bundesliga-Clubs wie der FC Bayern München und der BVB ist auf der Plattform für Fußball-NFTs vertreten. Hier kommt ihr zu Sorare.com.

Für alle drei Sport NFT Plattformen gilt, wie für alle anderen Plattformen, wo NFTs gekauft, getauscht und verkauft werden können, sich erstmal in Ruhe durchzulesen, wie die Seite aufgebaut ist und wie dort gehandelt wird. Gerade für Einsteiger in den Kauf von NFTs ist. Da die Non-Fungible Token bislang vor allem auf englischsprachigen Plattformen gemintet und gehandelt werden können, sind, wie eben schon geschrieben, Englisch-Kenntnisse wichtig. Vermutlich wird sich das irgendwann ändern und es wird auch einen deutschsprachigen Markt für NFTs geben. Noch sind wir davon aber ein ganzes Stück entfernt.

OpenSea: Weiterverkaufsplattform für NFTs

Die NFT Plattform OpenSea bezeichnet sich selbst als „der erste und größte Marktplatz für NFTs“.

Gegründet wurde die Plattform (https://opensea.io/) bereits im Jahr 2017, das heißt, vier Jahre, bevor der NFT Hype begann. Inzwischen hat OpenSea den eigenen Angaben nach mehr als 600.000 Nutzer und mehr als 2 Millionen NFT Sammlungen auf der Plattform. Mehr als 80 Millionen Non-Fungible Token aus verschiedenen Bereichen sind dort mittlerweile zu finden.

„Bei OpenSea freuen wir uns über eine brandneue Art von digitalem Gut namens Non-Fungible Token oder NFT. NFTs haben aufregende neue Eigenschaften: Sie sind einzigartig, nachweislich knapp, handelbar und für mehrere Anwendungen nutzbar.“ heißt es auf der Plattform.

Die NFT Plattform OpenSea sieht als zentralen Bestandteil der Vision des Unternehmens, „dass offene Protokolle wie Ethereum und interoperable Standards wie ERC-721 und ERC-1155 lebendige neue Volkswirtschaften ermöglichen werden.“

Auch für OpenSea sind gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse erforderlich.

Fotokunst NFTs bei Quantum Art

Eine spannende Seite in Sachen Foto NFTs ist Quantum Art (https://quantum.art/). Die Plattform ist kuratiert, das heißt, sie wird verwaltet und betreut. Damit unterscheidet sich Quantum Art von OpenSea. Dort wird zwar die Plattform geboten für den Kauf von Non-Fungible Token, aber eine Betreuung der auf OpenSea angebotenen Verkäufe und Auktionen findet nicht statt.

Auf Quantum Art gibt es NFT Foto-Kollektionen, die gemintet werden können. Durch das Kuratieren können auf der Plattform nur ausgewählte Künstler ihre Werke präsentieren. Auch hierdurch unterscheidet sich Quantum Art von NFT Plattformen wie OpenSea.

Die Foto-Kollektionen, die Künstler als NFTs veröffentlichen möchten, reichen ihre Arbeiten auf der Plattform ein. Aus den Einreichungen werden die besten Arbeiten ausgewählt. Diese Foto NFT Kollektionen kommen dann in die nächste Abstimmungsrunde. Inhaber von Quantum Token können dann in der engeren Wahl gekommenen Favoriten stimmen.

Sobald die finale Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Foto-Künstler/ die Foto-Künstlerin von der Quantum Art Community kurartiert und die ausgewählte NFT Foto-Kollektion kann gemintet werden.

Foto NFTs könnte, wie dem Kunstmarkt generell in diesem Bereich, könnte tatsächlich die Zukunft gehören. Denn hier treffen sich, wie überall in der Kunst, Sammler und Investoren und geben aus unterschiedlichen Gründen Geld für die von ihnen ausgewählten Kunstwerke aus.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Plattformen, auf denen du NFTs minten, kaufen, tauschen und verkaufen kannst. Diese Liste wird von mir nach und ergänzt werden um interessante NFT Plattformen.

Last but not least

Dieser Artikel wird durch laufende Updates zu NFTs als Investitionsmöglichkeit und als Sammelobjekte ergänzt werden. Setz am besten ein Bookmark auf den Artikel oder als Favorit in deinem Smartphone und schau ab und an wieder hier rein. Es bleibt spannend”