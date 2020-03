Mit CFD-Handel Geld verdienen – Vorsicht vor nichtlizensierten CFD-Anbietern!

Die Zinsen für normale Spareinlagen sind immer Keller. Immer mehr Sparer müssen mit Negativzinsen klar kommen. Da ist es naheliegend, sich neue Anlagearten zu suchen, die eine hohe Rendite oder hohe Zinsen versprechen. Doch nicht alles, was sich nach viel Ertrag für die eigenen Ersparnisse anhört, ist auch gut. So gibt es nach wie vor zahlreiche Anbieter, die damit werben, dass Du mit CFD-Handel viel Geld verdienen kannst.. Doch der Handel mit Differenzkontrakten birgt auch eine Menge Risiko. Sparer, die bislang keine Erfahrung mit dem Handel von CFDs gemacht haben, wissen meist nicht, auf was sie achten müssen bei der Suche nach dem richtigen CFD Broker. Denn: Es ist dringend Vorsicht geboten vor nichtlizensierten CFD-Anbietern!

Das Risiko des Totalverlustes nicht beiseite schieben

Bereits im Jahr 2028 haben die BaFin (die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das BKA und die Landeskriminalämter vor „betrügerischen internationalen Online-Handelsplattformen“ gewarnt. Die gemeinsame Warnmeldung, die im Dezember 2018 herausgegeben wurde, bezieht sich „auf die Gefahren aus dem Online-Handel mit bestimmten spekulativen Finanzinstrumenten hin. Dazu gehören etwa finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) und binäre Optionen auf Rohstoffe, Aktien, Indizes sowie Währungen und Kryptowährungen.“