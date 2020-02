Lufthansa beschließt Maßnahmenpaket wegen Coronavirus

Das Coronavirus zwingt die Lufthansa zu drastischen Maßnahmen. Wie die Airline heute bekanntgab, wurden unter anderem Neueinstellungen ausgesetzt. Damit will die Lufthansa frühzeitig den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie begegnen. Das Lufthansa Maßnahmenpaket wegen des Coronavirus im Einzelnen:

Neueinstellungen ausgesetzt

Nach Angaben der Lufthansa „werden alle für die Kranich-Airline geplanten Neueinstellungen nochmals überprüft, ausgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“ Das heißt, dass alle geplanten Stations-Lehrgänge und Flugbegleiter-Lehrgänge ab April dieses Jahres nicht durchgeführt werden. Außerdem werden nach Angaben des Unternehmens die Kursteilnehmer der bereits laufenden Lehrgänge vorerst nicht in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen.

Kostensenkung in administrativen Bereichen

Die Kernmarke Lufthansa kürzt in den administrativen Bereichen das Projekt-Volumen um 10 %, das Sachkostenbudget sogar um 20 %.

Angebot an Mitarbeiter für unbezahlten Urlaub

Die Lufthansa hat ihren MitarbeiterInnen ab sofort unbezahlten Urlaub angeboten. Außerdem ist eine Ausweitung von tariflichen Teilzeitangeboten geplant, eine Prüfung hinsichtlich der Teilzeitmöglichkeiten ist in Prüfung.

Flüge gestrichen wegen des Coronavirus

Zuvor hatte die Lufthansa Group wegen des Coronavirus schon alle Flüge von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines von und nach Festland-China bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März gestrichen. „Rein rechnerisch stehen zurzeit 13 Langstreckenflugzeuge der Lufthansa Group am Boden.“, so die Lufthansa heute.