NFTs im Auto – Mercedes-Benz wird Gründungsmitglied des Aura Blockchain Consortium

NFTs im Auto kommen! Als einziger Automobilhersteller wird Mercedes-Benz Gründungsmitglied des Aura Blockchain Consortiums von Luxusmarken. Neben dem Autohersteller sind weitere Gründungsmitglieder LVMH, die Prada Group, Cartier und die OTB Group.

NFTs im Auto und darüber hinaus

Das ist der Weg, den Mercedes-Benz mit dem Luxusmarken Consortium gehen will. Durch den Zugang zur Blockchain Technologie, den Mercedes-Benz dadurch erhält, hat der Automobilhersteller die Möglichkeit, in ganz neue strategische Dimensionen der digitalen Entwicklung von Marken hervorzustoßen und sich zu erschließen. Dazu wird auch die Erschaffung eigener NFTs und NFTs im Auto gehören. (Hier findest Du alles Wichtige über NFTs)

Digitale Kunst wird für Mercedes-Benz in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Der Ansatz des Autoherstellers, physische, das heißt analoge und digitale Produkte miteinander zu verschmelzen, steht als wichtige Strategie hinter diesem neuen und zukunftsträchtigen Weg.

Der X-Factor

Gorden Wagener, Chief Design Officer der Mercedes Benz Group AG: „Als Designteam streben wir konsequent danach, Schönheit mit dem Außergewöhnlichen in allen Dimensionen zu verbinden. Deshalb treiben wir unsere digitalen Luxusambitionen mit Crypto Art als neuem Ausdruck unseres Stils und unserer Kreativität voran“. Wagner weiter: „Wir nutzen digitale Kunst, um Begehrlichkeiten im Auto und darüber hinaus zu wecken. Die Integration in das User Interface/User Experience ist eine Gelegenheit, das Mercedes-Benz Luxuserlebnis durch die Freude des Unerwarteten in Zukunft zu differenzieren. Es bietet spannendes Potenzial für unseren Designansatz, die Kundenerwartungen mit außergewöhnlichen und überraschenden Elementen zu übertreffen – wir nennen es den X-Factor.“

Mercedes-Benz goes NFTs

Daniela Ott, Secretary General des Aura Blockchain Consortium: „Wir freuen uns, Mercedes-Benz als unser fünftes Gründungsmitglied zu begrüßen, das aus einem völlig neuen Bereich der Luxusindustrie kommt. Dies ist ein konkreter Schritt in Richtung unserer übergreifenden Strategie, alle Bereiche der Luxusindustrie willkommen zu heißen. Der Name Mercedes-Benz steht in seiner glanzvollen Geschichte seit jeher an der Spitze der Luxusinnovationen. Wir sind sicher, dass das Team von Mercedes-Benz einen enormen Beitrag zu unserer Vereinigung und zur Entwicklung einer einzigartigen fortschrittlichen Technologie leisten wird, da unsere Lösungen bedeutende Möglichkeiten für unsere Aktivitäten im Bereich der Upstream- und Downstream-Lösungen sowie der NFTs bieten“.