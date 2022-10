Minikredit aufnehmen um finanzielle Löcher zu stopfen?

In diesen Zeiten sieht es bei vielen von uns düster aus, was den Geldbeutel-Inhalt betrifft. Der Monat ist länger, als Geld vorhanden ist. Da stellt sich inzwischen schnell die Frage, woher ein zusätzlicher finanzieller Puffer kommen kann. Und ein Kredit ist eine Möglichkeit dafür. Doch lohnt es sich, einen Minikredit aufzunehmen, um finanzielle Löcher zu stopfen?

Die Kosten für einen Minikredit

Kredite kosten Geld. Dies gilt auch für Minikredite. Doch wie hoch sind die Kosten für solche Kredite wirklich?

Bei Minikrediten gibt es verschiedene Kostenpunkte. Anders als beim Ratenkredit, bei dem es einen Zinssatz gibt und gleichbleibende Raten über die komplette Laufzeit. Ist der Minikredit eine Kreditform, die ganz anders ausgestaltet ist.

So sagt allein der Zinssatz nicht viel über die Kosten für einen Minikredit aus. Wichtig ist es, auch die anderen Kostenpunkte für diese Kredite miteinander zu vergleichen. Nur so kann gesehen werden, wie teuer der Kredit wirklich ist.

Die Minikredit Konditionen vergleichen

Wie viel ein Minikredit kostet, zeigt sich, wenn alle Kostenpunkte mit einbezogen werden beim Vergleich der Konditionen. Diese sind:

Der jährliche Zinssatz

Die Kosten für die Raten-Optionen

Die Kosten für die 24 Stunden Option

Was ist die Raten-Option?

Minikredite müssen in der Regel in einer einzigen Rate zurückgezahlt werden. Dies inklusive der Zinsen, die für diesen Kredit anfallen. Wenn der Kredit in zwei oder mehr Raten zurückgezahlt werden soll, kostet dies zusätzlich Geld.

Je nach Anbieter gibt es die 2-Raten-Option, aber es gibt auch Minikredit-Angebote mit der Möglichkeit einer bis zu 6-Raten-Option. Die Kosten für diese Raten-Optionen können ganz unterschiedlich hoch sein. Es ist aber nicht gratis und die Gebühren für diese Option können ganz schön ins Geld gehen.

Die 24 Stunden Option

Neben der Raten-Option gibt es bei den Anbietern auch eine 24 Stunden Option. Das bedeutet, dass der Kredit garantiert innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt wird – Feiertage und Wochenenden ausgenommen. Früher wurde die 24 Stunden Option auch als Expressoption bezeichnet, weshalb diese Kreditform oft auch Expresskredit genannt wurde.

Doch das schnelle Auszahlen des Kredits hat seine Kosten, und die sind nicht ohne. Beim Vergleich verschiedener Minikredit Anbieter sollte die 24 Stunden Option unbedingt mit einbezogen werden, wenn diese genutzt werden soll.

Vorteile eines Minikredit

Minikredite haben einige Vorteile, die für diese Kreditform sprechen:

Die Kreditbeträge sind klein.

Je nach Anbieter erhalten auch Geringverdiener einen Minikredit.

Manche Minikredit Anbieter bieten diese Kredite auch für Studenten und volljährige Schüler an.

Die Bonitätshürden sind oft nicht so hoch wie bei Ratenkrediten.

Mit der 24 Stunden Option kann unter der Woche die Auszahlung innerhalb eines Tages erfolgen.

Nachteile eines solchen Kredits

So praktisch Minikredite sind, ganz ohne Nachteile ist diese Kreditform nicht. Vor allem die Kosten für diese Kredite fallen auf:

Die Zinsen liegen oft höher, als dies bei normalen Ratenkrediten der Fall ist.

Die Kosten für die 24 Stunden Option sind sehr hoch.

Wer den Minikredit in mehr als einer Rate zurückzahlen möchte, der muss eine meist sehr teure Raten-Option zum Kredit dazu buchen.

Minikredit Angebote berechnen

Hier finden Sie eine Auswahl an Minikredit Anbietern, bei denen Sie die Kreditangebote für Minikredite berechnen und vergleichen können: