Girokonto mit Prämie und hohen Tagesgeldzinsen

Noch vor einigen Monaten sah es trübe aus mit den richtig guten Girokonto Angeboten. Kostenlose Girokonten waren nahezu Fehlanzeige. Und ein Girokonto mit Prämie? Das war nirgends mehr zu finden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Leitzinserhöhungen bringen die Prämien-Angebote für Girokonten und die hohen Tagesgeldzinsen zurück.

So auch bei der 1822direkt, die mit ihrem Girokonto jetzt mit 1,55 % Zinsen und einer Gehaltsprämie um neue Kunden wirbt. Und tatsächlich klingen die Konditionen für das 1822MOBILE und für das 1822direkt Girokonto Klassik gut.

1822MOBILE Girokonto mit Prämie

Für das Girokontomodell 1822MOBILE gibt es von der 1822direkt eine 50 Euro Gehaltsprämie.

Diese gilt laut eigener Angaben der Bank dann, „wenn Sie den Girokonto 1822MOBILE Eröffnungsantrag bis zum 09.01.2023 generieren/herunterladen und des Weiteren bis zum 30.04.2023 mindestens 3 Gehaltseingänge von monatlich insgesamt mindestens 1.000 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, BAföG) auf Ihrem neuen Girokonto eingehen.

Ein Girokonto bei der 1822direkt können Sie hier eröffnen. *

1822direkt Girokonto Klassik mit Gehaltsprämie

Auch für das Kontomodell Girokonto Klassik bietet die 1822direkt eine Prämie bei Gehaltseingängen an. Für diese Girokontoart gibt es sogar eine Gehaltsprämie von 100 Euro!

Die Teilnahmebedingungen hierfür: „Sie erhalten eine Gutschrift von 100 Euro, wenn Sie den Girokonto Klassik Eröffnungsantrag bis zum 09.01.2023 generieren/herunterladen und des Weiteren bis zum 30.04.2023 mindestens 3 Gehaltseingänge von monatlich insgesamt mind. 1.000 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, BAföG) auf Ihrem neuen Girokonto eingehen.“

Für beide Girokontomodelle gelten für das Girokonto mit Prämie die Teilnahmebedingungen der Bank. Diese sollten vor Abschluss genau durchgelesen werden.

Hohe Tagesgeldzinsen bei beiden Girokontomodellen

Für beide Girokontomodelle gilt zum Girokonto mit Prämie noch ein weiteres Bonbon: Tagesgeldzinsen in Höhe von 1,55 % p.a.

Der Sonderzins gilt laut 1822direkt für 6 Monate ab Kontoeröffnung. Gewährt werden die Zinsen bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 Euro. Über dieser Anlagesumme und den Anlagezeitraum hinaus gilt die jeweils aktuelle Basisverzinsung für Bestandskunden.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.