Repräsentative Geschäftsadresse mieten gehört heute zum guten Ton!

Wir sind längst in einer Zeit angekommen, in der die Geschäftsadresse eines Unternehmens, sei es klein oder groß, eine große Rolle spielt. Repräsentative Geschäftsadresse mieten gehört deshalb heute zum guten Ton. Doch nicht jedes Unternehmen kann sich ein Büro in einer hochwertigen Lage leisten – und das muss es gar nicht. Denn es gibt inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, eine solch virtuelles Büro mit einer entsprechend repräsentativen Geschäftsadresse zu mieten.

Vor allem für Banken ist die Geschäftsadresse wichtig

Geschäftspartner und Medien, Kunden, aber vor allem die Banken bewerten ein Unternehmen mittlerweile auch danach, wo die Adresse des jeweiligen Geschäfts ist. Liegt diese in einer Gegend, die für Partner, Geldgeber und potenzielle Kunden nicht als adäquat erachtet wird, gehen möglicherweise Kundenaufträge, aber auch Investitionen verloren. Und nicht zuletzt für die kreditgebenden Banken spielt eine repräsentative Geschäftsadresse eine wichtige Rolle.

Ist die Geschäftsadresse in einer Gegend, welche von den Scorewerten her schlechter sind, könnte es sein, dass sich dies auch auf die Bonität eines ansässigen Unternehmens auswirkt. Da spielt es dann auch keine Rolle, wenn der Betrieb sonst gut dasteht und gut aufgestellt ist.

Virtuelle Bürolösungen in den Metropolen

Deshalb gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, vor allem in den Metropolen wie Frankfurt, München, Stuttgart und Co. Repräsentative Geschäftsadressen zu mieten. Das Unternehmen selbst muss deshalb nicht seinen Standort wechseln. Der jeweilige Anbieter bietet dann entweder ein Büro auf Zeit an, oder ein virtuelles Büro. Gerade die letzte Bürolösung wird von immer mehr Unternehmen genutzt, da dies sehr praktisch ist.

So hat man nicht unmittelbar die Kunden vor der eigenen Tür stehen, wenn es zu Reklamationen kommt. Vor allem aber die eigene Geschäftsadresse kann sehr aufgewertet werden durch solche Bürolösungen für repräsentative Adressen für Unternehmen.

Sie als Unternehmer haben dabei den Vorteil, dass Sie selbst gar nicht vor Ort sein müssen im virtuellen Büro. Bei solchen Bürolösungen bieten die Vermieter solcher virtuellen Büros gleichzeitig die Bearbeitung und Organisation der Büroarbeiten an. Dies spart zugleich Zeit, die Ihr Unternehmen sich besser investieren kann, z. B. in die Entwicklung neuer Produkte oder in die vom eigenen Unternehmen angebotenen Dienstleistungen.