Investieren in Bitcoin – ETPs bevorzugt bei Anlegern

Wie neue Umfrageergebnisse der ETC Group zeigen, sind ETPs bevorzugt bei europäischen Anlegern, die in Bitcoin investieren möchten. 53 % der Befragten gaben an, dass sie für ihre Bitcoin Investition Exchange Traded Products (ETPs) nutzen.

Bemerkbar macht sich dieser Trend auch bei Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE), das derzeit eine AUM von über 700 Millionen US-Dollar aufweist seit der Auflage im Juni des vergangenen Jahres.

Die ETC Group ist der Entwickler von BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto (Ticker BTCE).

Die ETC Group schreibt dazu: „Eine Umfrage unter 64 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern in Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Belgien und den nordischen Ländern, die zusammen ein geschätztes Vermögen von 63,5 Mrd. USD verwalten und in Bitcoin investiert sind, zeigt, dass 53% aller Teilnehmer ETPs verwenden, um in Kryptowährung zu investieren. 23% gaben an, strukturierte Produkte zu verwenden, 21% Direktinvestitionen, und 17% Hedge-Fonds.

Fast neun von zehn (87%) der befragten professionellen Anleger haben vor, ihr Engagement in Bitcoin in diesem Jahr zu erhöhen. 80% erwarten, dass der Preis für Bitcoin, der derzeit 48.400 USD beträgt, bis Ende 2021 50.000 USD betragen wird.“