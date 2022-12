Zweitwohnsitz auf Mallorca zum Auszeit nehmen

Unsere Welt ist hektisch geworden. Alles dreht sich immer schneller, die Herausforderungen werden immer größer. Umso wichtiger ist es, ab und zu für ein paar Tage durchatmen zu können. Den Alltag sein zu lassen und sich eine Auszeit zu nehmen, zum Beispiel in einem Zweitwohnsitz auf Mallorca.

Die Insel hat viel mehr zu bieten als nur den berühmt-berüchtigten Ballermann. Gerade im Bereich der Luxusimmobilien gibt es immer noch Möglichkeiten, in einen Zweitwohnsitz zu investieren. Oder gar eines Tages das Ferienhaus zu einem Dauerdomizil werden zu lassen.

Der Makler spielt eine wichtige Rolle

Wenn ein Zweitwohnsitz auf Mallorca gesucht wird, oder eine Ferienimmobilie, sind nicht wenige reingefallen auf Betrügereien oder auf undurchsichtige Verträge. Statt eines schönen Domizils gab es dann Ärger. Und von Ausruhen und Auszeit konnte dann keine Rede sein.



Umso wichtiger ist es, sich bei der Suche nach einer Finca auf Mallorca von einem Immobilienmakler mit entsprechend landessprachlichen Sprachkenntnissen begleiten zu lassen. Der Vorteil ist nicht nur die Sprache selbst, die von Kaufinteressenten ja oft nicht oder noch nicht gesprochen wird. Auch die Besonderheiten des mallorquinischen Immobilienmarkt sollte ein Käufer kennen.

Nur so kommt am Ende ein gutes Geschäft zustande, bei der ein Zweitwohnsitz auf Mallorca in neue Hände geht. Und die Freude an einem neuen Domizil, sei es nur auf Zeit, oder sei es Dauer, überwiegt.

Legen Sie sich vor der Suche ein Budget fest!

Wenn Sie auf Mallorca auf der Suche nach einer Finca sind, ist es wichtig, dass Sie sich ein Budget für den Kauf überlegen. Dieses sollte den Kaufpreis enthalten und auch die Kaufnebenkosten wie Maklergebühren und Notarkosten. Preis und Nebenkosten ergeben unter dem Strich das Kaufbudget, das Sie ausgeben möchten für Ihren neuen Zweitwohnsitz.

Sich ohne einen orts- und sprachkundigen Immobilienmakler auf die Suche zu machen nach einer Finca auf Mallorca ist nicht zu empfehlen. Die Sprachbarriere und die nicht vorhandenen Kenntnisse über den dortigen Immobilienmarkt können im Nachhinein zu viel Verdruss sorgen. Und stellen Sie sich vor, Sie bezahlen einen hohen Preis für eine vermeintliche Luxusfinca und bekommen am Ende nur einen besseren Schafstall.

Wenn Sie eine Finca auf Mallorca kaufen möchten, ist ein guter Immobilienmakler schon die Hälfte des Erfolgs.

Zweitwohnsitz auf Mallorca; Auf die Vertragsdetails achten!

Beim Immobilienkauf auf Mallorca ist es nicht anders wie in Deutschland: Es ist wichtig, auf die genauen Details im Vertrag zu achten. Deshalb ist ein Makler mit Sprachkenntnissen so wichtig, der vorab den Kaufvertrag mit Ihnen durchgeht, bevor Sie diesen unterschreiben.

Eine Unterschrift unter einen Immobilien-Kaufvertrag stellt auch in Mallorca einen verbindlichen Vertrag da. Und je mehr für eine Finca gezahlt wird, umso wichtiger ist es auch, die genauen Vertragsdetails zu kennen, bevor unterschrieben wird.