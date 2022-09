Wohnwagenkredit – Alles Wichtige zur Campingwagen-Finanzierung

So richtig aus der Mode gekommen waren sie ja nie, die Wohnmobile. Nicht nur die Niederländer haben es uns vorgemacht: Mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein, kann schöne Urlaubszeiten mit sich bringen. In den letzten Jahren boomt das Thema Caravan. Es ist In, ein Wohnmobil zu haben und unabhängig zu sein von Urlaubsunterkünften, Ankunftszeiten und Check-out Zwang. Doch wie sieht es aus mit der Finanzierung, wenn das nötige Kleingeld dafür nicht da ist? Wo kann ich einen Wohnwagenkredit aufnehmen und was ist dabei alles zu beachten? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um die Campingwagen-Finanzierung finden Sie hier.

Welchen Kredit kann ich für Wohnwagen aufnehmen?

Um ein Darlehen für den Kauf eines Campingwagens aufzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Zum einen können Sie einen ganz normalen Ratenkredit für die Wohnwagen-Finanzierung aufnehmen. Ein Ratenkredit hat keine Zweckbindung. Das heißt, Sie können z. B. einen Kredit über 10.000 Euro aufnehmen, sich mit dem Darlehen einen Camper von 8.000 Euro kaufen und die restlichen 2.000 Euro für den Urlaub verwenden.

Zum anderen gibt es spezielle Kredite für den Wohnwagenkauf. Diese sind, anders als der Ratenkredit, an den Kauf des Campingwagens gebunden. Das heißt, Sie können nur so viel Geld aufnehmen, wie der Wohnwagen kostet. Eine höhere Kreditsumme als der Kaufpreis ist in der Regel nicht möglich.

Einen Ratenkredit für den Wohnwagenkauf aufnehmen

Wenn Sie einen ganz normalen Verbraucherkredit ohne Zweckbindung für die Camper-Finanzierung aufnehmen möchten, können Sie dies bei jeder Bank machen. Beim Kreditantrag müssen Sie bei dieser Art von Kredit keinen Verwendungszweck angeben.

Mit einem Kreditrechner können Sie verschiedene Ratenkredit-Angebote miteinander vergleichen. Wenn Sie einen für sich passenden Kredit für den Wohnwagenkauf gefunden haben, können Sie diesen direkt über den Ratenkreditrechner beantragen.

Einen speziellen Camper-Kredit aufnehmen

Wer seinen Wohnwagen nicht mit einem Ratenkredit finanzieren möchte, sondern mit einer speziell dazu zugeschnittenen Finanzierung, der kann dies natürlich auch tun. Bei einem Wohnwagenkredit ist die Auswahl an angebotenen Krediten jedoch kleiner. Und es ist weit umständlicher, solche Kredite miteinander zu vergleichen, weil sie deutlich weniger häufig angeboten werden wie Verbraucherkredite ohne Zweckbindung.

Dafür haben Sie die Möglichkeit, sich bei einer solchen Wohnmobil-Finanzierung für eine Ballonfinanzierung entscheiden zu können. Dies ist bei einem normalen Ratenkredit für den Camperkauf nicht möglich.

Mehr zur Ballonfinanzierung finden Sie weiter unten.

Muss ich beim Wohnwagenkredit den Fahrzeugbrief abgeben?

Bei der Kreditaufnahme für den Kauf eines Campingwagens muss der Fahrzeugbrief nicht automatisch abgegeben werden. Dies hängt zum einen davon ab, ob Sie einen Ratenkredit oder eine spezielle Campingwagen-Finanzierung abschließen. Zum anderen ist selbst bei einer Wohnmobil-Finanzierung mit Zweckbindung an den Kauf des Campers nicht immer gesagt, dass der Fahrzeugbrief abgegeben werden muss. Dies hängt davon ab, was im Kreditvertrag vereinbart wurde.

Die Abgabe des Fahrzeugbriefs an die kreditgebende Bank hat jedoch nicht immer ihre Vorteile. Dies gilt für den Wohnwagenkredit als auch für einen gängigen Autokredit. Bei der Abgabe des Briefs kann die Bank bei einem Ausfall der Kreditraten und nach Kündigung des Kredits die Herausgabe des Campers verlangen. Bei einem herkömmlichen Ratenkredit ist dies nicht möglich, da diese Kreditart ohne Zweckbindung ist und die Kreditvergabe nicht an das Wohnmobil – und dadurch auch nicht an den Fahrzeugbrief – gebunden ist.

Wo kann ich einen XXL Wohnwagen finanzieren?

Wer einen XXL Wohnwagen kaufen möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Je nach Modell kann ein solcher Caravan so viel kosten wie eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Nicht jeder hat die Möglichkeit, einen solchen Wohnwagen auf einen Schlag zu bezahlen.

Um ein solch großes Wohnmobil oder einen Luxus-Caravan zu finanzieren, muss dann ein etwas größerer Kredit her. Doch solch hohe Kreditsummen gibt es nur bei sehr guter Bonität.

Und es will gut überlegt sein, ob die Kreditfinanzierung des XXL Wohnwagens wirklich der richtige Weg ist, auch angesichts der aktuell steigenden Kreditzinsen. Passt es aber mit der Höhe der Raten, ohne dass der Wohnwagenkredit zu einer finanziellen Belastung wird. Und es für Touren und Reisen unbedingt ein solches XXL Wohnmobil sein soll, dann ist es möglicherweise einen Versuch wert, einen Kredit für den XXL Wohnwagen zu beantragen und sich diesen Traum dann auch erfüllen.

Wo erhalte ich einen Kredit für Wohnwagen?

Kredite für den Wohnmobilkauf erhalten Sie bei Banken und Sparkassen. Viele der Geldinstitute bieten längst die Kreditvergabe über das Internet an. Je nach Bank können Sie den kompletten Antragsprozess für den Wohnwagenkredit online durchführen.

Bei der Online Antragsstellung für einen Kredit brauchen Sie zu keinem Bankberater in einer Filiale. Sie erhalten auch keine Hausbesuche von Bankmitarbeitern.

Wenn Sie sich für einen Ratenkredit entscheiden für die Wohnwagen-Finanzierung, müssen Sie bei der Kreditanfrage keinen Verwendungszweck angeben. Diese Kreditart ist grundsätzlich ohne Zweckbindung.

Wenn Sie sich für einen Autokredit / Wohnmobilkredit entscheiden, ist die Vergabe und die Auszahlung des Kredits an den Kauf des Campingwagens gebunden. Eine andere Verwendung der Kreditsumme ist nicht möglich.

Welche Unterlagen brauche ich für den Wohnwagenkredit Antrag?

Wenn Sie online einen Kredit beantragen, stellen Sie zuerst eine Anfrage. Unterlagen benötigen Sie erst, wenn die Kreditanfrage vorläufig positiv beantwortet wurde von der Bank oder Sparkasse.

Sie benötigen dann folgende Unterlagen für den Kreditantrag:

Die Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate.

Einen Nachweis über Ihr Einkommen im Vorjahr.

Bei Bedarf den letzten Bescheid über die Einkommenssteuer

Es ist die Vorlage von Nachweisen über Eigenmitteln erforderlich. Meist sind dies die Kontoauszüge.

Für den Nachweis Ihrer Identität ist ein gültiger Personalausweis oder ein gültiger Reisepass erforderlich.

Bei Selbstständigen werden statt der Gehalts- oder Lohnabrechnung der letzten drei Monate und dem Nachweis des Einkommens im Vorjahr folgende Unterlagen für den Wohnwagenkredit Antrag erwartet:

Unterschriebene Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre.

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung aus dem gleichen Zeitraum.

Eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung, die ebenfalls unterschrieben sein muss.

Die Bescheide über die Einkommenssteuer aus den letzten beiden Jahren.

Je nach Bank oder Sparkasse können Sie diese Unterlagen komplett digital hochladen oder müssen diese auf dem Postweg einreichen.

Wie hoch sind die Zinsen?

Niemand möchte höherere Kreditzinsen bezahlen als unbedingt erforderlich. Doch wie hoch sind die Zinsen für einen Wohnwagenkredit überhaupt?



Eine pauschale Antwort darauf ist leider nicht möglich. Es gibt Banken, die berechnen hohe Zinsen, andere hingegen vergeben Wohnwagen-Finanzierungen zu günstigem Preis.

Deshalb ist es auch so wichtig, vor einem Kreditantrag einen gründlichen Vergleich von Kreditanbietern zu machen. Und z. B. nicht nur bei der Hausbank nach einem Kredit zu fragen oder nur bei Banken, die man kennt. Ein Kreditrechner er oben zu finden ist, kann dabei helfen, einen günstigen Ratenkredit für den Campingwagenkauf zu finden.

Mit wie hohen Raten muss ich bei einem Wohnwagenkredit rechnen?

Bei der Höhe der Raten kommt es bei einem Kredit immer auch auf die Kreditsumme. Je höher die aufgenommene Summe ist, umso höher fallen die Raten aus.

Außerdem wird die Höhe der Kreditraten natürlich auch von der Laufzeit beeinflusst. Je kürzer die Laufzeit, umso höher sind die monatlich zu zahlenden Raten. Je länger die Kreditlaufzeit ist, umso niedriger werden in der Regel die Raten – wobei dadurch häufig die Zinsen höher sind.

Mit dem Ratenkreditrechner weiter oben können Sie sehen, welche Raten möglicherweise bei welcher Kreditsumme und bei welcher Laufzeit anfallen. Die Höhe der Zinsen, die in einem solchen Kreditvergleich angegeben ist, entspricht den Kreditzinsen, die 2/3 der Kreditnehmer für den jeweiligen Kredit bezahlen.

Fallen für einen Wohnwagenkredit Bearbeitungskosten an?

Wer einen Wohnwagen über einen Kredit finanzieren will, möchte dies natürlich möglichst günstig. Da stellt sich schnell auch die Fragen nach der Höhe der Bearbeitungskosten für die Finanzierung des Campers.

Hier kann ich Sie direkt beruhigen. Für Kredite dürften schon seit Jahren keine Bearbeitungsgebühren mehr verlangt werden. Der Gesetzgeber hat diesem Kostenfaktor bei Krediten längst den Riegel vorgeschoben.

Das heißt, für den Kredit fallen für Sie nur die Zinsen an. Weitere Kosten darüber hinaus entstehen für Sie nicht. Dies gilt auch, wenn Sie online einen Wohnwagenkredit abschließen!

Welche Laufzeiten gibt es bei der Caravan-Finanzierung?

Wenn Sie einen Kredit für einen Wohnwagen aufnehmen möchte, gibt es verschieden lange Laufzeiten. Welche dies genau sind, hängt vom Kreditangebot der jeweiligen Bank oder Sparkasse ab.

Es gibt keine einheitlichen Kreditlaufzeiten, wie es auch keine einheitlich hohen Kreditsummen gibt. Je nach Bank geht die Schere bei den Laufzeiten wie bei den maximal möglichen Kreditbeträgen weit auseinander.

Kredit für Wohnwagen nur mit Anzahlung?

Wer sich schon einmal ein Auto gekauft und dafür einen Kredit aufgenommen hat, kennt diese Situation. Den Autokredit gibt es je nach Bank oder Autohaus / Caravan-Verkäufer nur dann, wenn auch eine hohe Anzahlung vorgenommen wird. Dies ist auch bei speziellen Wohnwagenkrediten der Fall. Nicht immer, aber es gibt Banken, die machen diese Vorgabe bei einer solchen Finanzierung.



Einen Kredit für Wohnwagen mit Anzahlung können Sie aber umgehen, indem Sie keine zweckgebundene Camper-Finanzierung aufnehmen, sondern sich nach einem Ratenkredit ohne Zweckbindung umsehen. Dann können Sie die Kreditsumme verwenden, wie Sie möchten. Und müssen auch keine Anzahlung leisten, sondern Sie können den Wohnwagen bequem in gleichbleibenden Raten abbezahlen.

Vor- und Nachteile einer Ballonfinanzierung für Wohnwagen

Bei einer Ballonfinanzierung gibt es zwei Möglichkeiten.

Ein Kredit mit gleichbleibenden Raten, aber einer hohen Schlussrate.

Einem Kredit mit Anzahlung, dazwischen gleichbleibenden Raten und einer hohen Schlussrate.

Der Vorteil einer solchen Ballonfinanzierung, egal in welcher Variante, sind die meist niedrigen Kreditzinsen. Dies ist der große Vorteil einer Ballonfinanzierung als Wohnwagenkredit.

Der Nachteil ist aber, dass Sie das Geld für die hohe Schlussrate oder für die Anzahlung und die Schlussrate haben müssen. Und gerade bei der Abschlussrate kann es schnell zu Problemen kommen, wenn das Geld dafür nicht über die Kreditlaufzeit hinweg zurückgelegt wird. So mancher ist am Ende über die hohe Schlussrate gestolpert, wenn ein Autokredit so abgeschlossen wurde. Wer aber den Kredit nicht abschließend abzahlen kann, sondern das Geld für die hohe letzte Rate nicht hat bei einer Wohnwagen-Finanzierung. Der verliert am Ende, dadurch dass dieser Kredit zweckgebunden ist, auch noch den Camper.

Deshalb stellt sich die Frage, ob eine Ballonfinanzierung wirklich sinnvoll ist und ob nicht eine Finanzierung mit bis zum Schluss gleichbleibenden Raten die bessere Wahl ist.

Zahlreiche Tipps rund um die Wohnmobilfinanzierung finden Sie auch auf womoo.de.

Ratenkredit oder Autokredit für die Wohnwagen-Finanzierung?

Wer einen Kredit für den Kauf eines Campingwagens aufnehmen möchte, der muss sich vorab überlegen, welche Art von Darlehen aufgenommen werden soll.

Das eine ist der normale Ratenkredit. Diese Kreditart ist ohne Zweckbindung und ist einfacher zu vergleichen als ein Autokredit für den Wohnwagenkauf.

Letztlich ist es eine Entscheidung, die Sie für sich treffen müssen. Schließlich geht es nicht nur um die Zweckbindung oder eben den nicht vorhandenen Verwendungszweck. Es geht auch um die sonstigen Konditionen wie z. B. die Höhe der Zinsen.

Wo bekomme ich Kredite für gebrauchte Wohnwagen?

Nicht jeder kann oder möchte sich einen neuen Campingwagen oder ein neues Wohnmobil kaufen. Es gibt viele gute gebrauchte Wohnwagen und Caravan. Doch wie sieht es da mit der Finanzierung aus?

Beim Wohnwagenkredit für gebrauchte Camper ist es wie bei der Finanzierung eines Gebrauchtwagens: Einen Autokredit mit Zweckbindung gibt es dafür in den seltensten Fällen, da gebrauchte Fahrzeuge und Wohnmobile keine so guter Absicherung für den Kredit bieten, wie dies bei Neufahrzeugen und -wagen der Fall ist.

Dafür bietet sich der Ratenkredit als sehr gute Möglichkeit an, einen gebrauchten Wohnwagen zu finanzieren. Bei einem solchen Kredit gibt es keine Zweckbindung. Das heißt, der Kredit wird ganz unabhängig vom Wohnwagenkauf vergeben. Eine Besicherung, z. B. über den Fahrzeugbrief, gibt es bei dieser Art von Darlehen nicht.

Gibt es Wohnwagenkredit auch ohne Schufa?

Bei einer nicht so guten Bonität, aber dem Wunsch, sich einen Wohnwagen zu kaufen, stellt sich oft die Frage nach einer Camper-Finanzierung ohne Schufa.

Die maximalen Kreditsummen bei Krediten ohne Schufa / trotz Schufa betragen aber nur wenige tausend Euro, deshalb reicht der Betrag kaum für ein neues oder besseres Wohnmobil.

Da Kredite ohne Schufa zudem sehr teure Kredite sind, kann die Kreditaufnahme eher nicht empfohlen werden.

Dann ist es eher zu empfehlen, die möglichen monatlichen Raten zurückzulegen und sich den Wohnwagen dazu kaufen, wenn der erforderliche Betrag dafür angespart ist.

Statt Wohnwagenkredit: Und was ist mit Wohnmobil leasen?

Nicht jeder möchte für die Finanzierung seines Campers auch tatsächlich einen Wohnwagenkredit aufnehmen. Statt des Kaufs eines Campingwagens gibt es auch die Möglichkeit, ein Wohnmobil zu leasen.

Doch wie vor der Aufnahme eines Kredits für den Wohnwagenkauf ist auch vor dem Leasen unbedingt zu empfehlen, die verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen. Dies nicht nur auf die Höhe der monatlichen Raten, sondern auch auf die restlichen Leasing Konditionen.

Ob Sie am Ende lieber kaufen oder leasen möchten, hängt auch davon ab, ob Sie den Camper nur zeitweise nutzen wollen. Oder ob Sie diesen fest einplanen für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Im ersteren Fall ist das Wohnmobil leasen möglicherweise die bessere Wahl. Im zweiteren der Kauf eines Campers, bei Bedarf über eine Wohnwagen-Finanzierung.