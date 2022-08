Wie wird der Rechtsstreit zwischen Elon Musk und Twitter ausgehen? Diese Frage bewegt nicht nur Twitter-Nutzende, sondern auch zahlreiche Anleger. Der Twitter Aktienkurs hängt sehr von der Entscheidung ab. Wird Twitter vor Gericht gewinnen, wird der Aktienkurs der Social Media Plattform steigen. Gewinnt Elon Musk den Prozess, wird die Aktie von Twitter sinken.

Inzwischen hat der Hedgefonds Greenlight Capital seine „Wette“ auf den Aktienkurs von Twitter gesetzt. Wie Greenlight-Gründer David Einhorn am Montag an seine Investoren schrieb. Hat der Hedgefonds im Juli dieses Jahres eine neue Beteiligung an Twitter übernommen.

„Wenn es Musk vom Haken lässt, wird es viele zukünftige Käufer zu Reueklagen einladen.“ David Einhorn, Greenlight Capital-Gründer

Gezahlt hatte Greenlight Capital für die Aktien durchschnittlich 37,24 US Dollar, so Einhorn in diesem Brief, welcher der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

In dem Schreiben von David Einhorn soll es unter anderem heißen:

„Bei diesem Preis gibt es ein Aufwärtspotenzial von 17 US Dollar pro Aktie, wenn TWTR vor Gericht obsiegt, und wir glauben, dass es ein Abwärtspotenzial von 17 US Dollar pro Aktie gibt, wenn der Deal platzt. Wir haben also 50:50-Chancen für etwas, das in über 95 % der Fälle passieren sollte.“

Twitter Aktienkurs – Steigen weitere Hedgefonds und Investoren auf die Wette ein?

Wird Greenlight Capital der einzige Hedgefonds bleiben, der auf die Entwicklung der Twitter-Aktie wettet? Oder werden David Einhorn andere Hedgefonds und Investoren folgen? Das ist die Frage der Stunde. Denn: Die Wetten auf den Twitter Aktienkurs im Vorfeld des Gerichtsverfahrens könnten den Kurs des Wertpapiers nach oben treiben. Letztlich könnten die ersten Investoren dann die Gewinner bei der Entwicklung des Aktienkurses sein, ganz egal, wie das Urteil lauten wird – wenn sie ihre Aktien rechtzeitig vor der Urteilsverkündung verkaufen.

Doch es kann natürlich auch alles nach hinten losgehen. Wenn Twitter verliert und Elon Musk Recht bekommt und die Anleger dies so enttäuscht, dass möglicherweise Twitter Aktien massenweise abgestoßen werden. Oder Twitter gewinnt den Prozeß zwar, aber der Twitter Aktienkurs selbst steigt nicht so wie erwartet, weil die Käufer aufgrund der Krisenzeiten gerade an andere Dinge denken, als Wertpapiere einer Social Media Plattform zu kaufen. Oder oder oder.