Was wird mit meiner Anschlussfinanzierung? Die Lösung: Forward-Darlehen

Forward-Darlehen sagen vielen Verbrauchern nach wie vor nichts oder nicht viel. Doch gerade in dieser Zeit sind sie eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit. Denn: Bei den Zinsen für Baufinanzierungen gibt es derzeit nur noch einen Weg: Nach oben. Die Bauzinsen steigen und steigen. Für viele Kreditnehmer, die vor einigen Jahren einen Baukredit aufgenommen haben, bedeutet dies nach Ablauf ihrer Zinsbindung weitaus höhere Kreditzinsen. Für manche vielleicht sogar das Aus vom Eigenheim, weil sie die Zinsen dann nicht mehr bezahlen können. Doch was wird mit meiner Anschlussfinanzierung? Wie kann ich bereits jetzt die vermutlich weiter steigenden Bauzinsen auffangen und in ein paar Monaten oder ein paar Jahren nicht noch weit mehr bezahlen zu müssen?

Die Lösung: Ein Forward-Darlehen

In Zeiten, in denen die Zinsen für Baufinanzierungen steigen, kann ein Forward-Darlehen eine Lösung für die Zinssicherung sein. Durch ein solches Forward-Darlehen wird die Anschlussfinanzierung bereits jetzt abgeschlossen, aber erst zum Bedarfszeitpunkt abgerufen.

Die Baufinanzierung wird dann zu den aktuell geltenden Bauzinsen für die Anschlussfinanzierung aufgenommen. Dazu kommt ein kleiner Aufschlag für das Forward-Darlehen.

Sollten die Bauzinsen weiter so dramatisch steigen, ist ein solches Forward-Darlehen die einzige Lösung, um die jetzt noch geltenden Zinsen für die Anschlussfinanzierung zu sichern. Auch wenn es einen Aufschlag auf die Zinsen gibt, bei weiter steigenden Zinsen für Baufinanzierungen ist es vermutlich weitaus günstiger als bis zum eigentlichen Finanzierungszeitpunkt zu warten.

Wo finde ich solche Vorlauf-Darlehen?

Am einfachsten ist der Weg zu einem solchen Darlehen für die Anschlussfinanzierung Ihres Baukredits über einen Forward-Darlehen Vergleich. Je nach Rechner können Sie verschiedene Vorlaufzeiten für Ihre Anschlussfinanzierung angeben. Bei dem folgenden Vergleichsrechner für solche vorab abschließbaren Baudarlehen haben Sie z. B. die Möglichkeit, zwischen Vorlaufzeiten von 1 Monat und 60 Monaten zu wählen.

Das Praktische an dieser Art von Anschlussfinanzierung ist, dass Sie bei einem Abschluss schon wissen, welche Zinsen Sie in ein paar Monaten oder in bis zu 5 Jahren bezahlen werden. Damit Sie sind bereits jetzt auf der sicheren Seite, was die Höhe der Kreditzinsen angeht, wenn Sie ein Forward-Darlehen abschließen.