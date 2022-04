Vorsicht bei Geldanlagen im Internet! #CFDs #Forex #Kryptowährungen

Immer wieder zeigt sich, dass Geldanlagen im Internet nicht nur von seriösen Finanzdienstleistern angeboten werden. Natürlich gibt es zahlreiche Unternehmen der Finanzbranche, die sauber arbeiten und den Anlegern die versprochenen Zinsen bezahlen. Doch dem ist nicht immer so.

Bereits im Jahr 2018 hat die BaFin zusammen mit dem Bundeskriminalamt und mehreren Landeskriminalämter „vor betrügerisch agierenden Online-Handelsplattformen“ gewarnt. Im Jahr darauf wurde eine weitere Warnung veröffentlicht „zu den im Auftrag dieser Plattformen handelnden Geldsammelstellen“.

Im Jahr 2020 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Warnung noch einmal erneuert. „Der BaFin werden nach wie vor Fälle bekannt, bei denen Verbraucher im Internet auf vorgeblich seriösen Online-Plattformen dazu veranlasst werden, zum Teil hohe Geldsummen in Geschäfte mit finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFDs) auf Rohstoffe, Aktien, Indizes, Währungen („Forex“) oder Kryptowährungen zu investieren.“ heißt es dazu in der Warnung vom 12.05.2020 und dem geänderten Stand vom 13.07.2020.

Nun ist natürlich nicht jede Trading Plattform per se betrügerisch. Und auch nicht jeder CFD Broker arbeitet unseriös. In den vergangenen Jahren hat sich in diesem Bereich viel getan. Mehrere der Anbieter werden von den jeweiligen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt. Doch nach wie vor gibt es auch unseriöse Plattformen, die Geldanlagen im Internet anbieten, aber letztlich nur an das Geld ihrer Kunden kommen wollen.

Wie erkenne ich die unseriösen Online-Handelsplattformen?

Seriöse CFD Broker und Krypto Börsen rufen ihre Kunden nicht einfach an und fordern Sie dazu auf, immer mehr Geld zu investieren. Dies ist aber augenscheinlich eine Masche der nicht lizenzierten Tradingplattformen. Und genau hier sollten Verbraucher Vorsicht walten lassen und kein Konto eröffnen bei einem Anbieter, der keine Lizenz für den CFD Handel in der Europäischen Union hat. Wer keine Lizenz für den Handel mit Derivaten hat, der ist entsprechend auch kein regulierter Anbieter. Und nicht regulierte Online-Handelsplattformen sollten schon rein aus Sicherheitsgründen für das eigene Geld gemieden werden.

Wie erkenne ich die seriösen Online-Handelsplattformen für Geldanlagen im Internet?

Ein wichtiger Unterschied ist die Regulierung. Wird eine Tradingplattform reguliert, dann kann im Normalfall davon ausgegangen werden, dass der Anbieter seriös ist. Auch ist beim CFD Handel wichtig, dass der CFD Broker oder die Handelsplattform darauf hinweist, dass Privatanleger hohe Verluste erleiden können bei dem Handle mit CFDs. Unseriöse Online-Plattformen versprechen hingegen hohe Gewinne und machen glauben, die Investition in CFDs eine sichere Sache mit garantierter Rendite sei.

Was mache ich, wenn ich Opfer von Geldanlage im Internet Betrügern wurde?

Wenn der Verdacht besteht, dass du Opfer einer unseriösen Online-Handelsplattform geworden bist und bei der Geldanlage im Internet betrogen wurdest, wende dich unbedingt an die Polizei. Du kannst dich auch mit der BaFin in Verbindung setzen, am besten beides.

Vermeide aber unbedingt, irgendwelche Hilfsangebote von dir nicht bekannten Personen oder Anbietern anzunehmen. Auch dies kann Teil der Masche einer Online-Handelsplattform sein, indem dir irgendwelche Leute versprechen, sie würden dir dabei helfen, dein Geld zurückzuholen.