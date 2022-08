VdK fordert Energiepauschale für alle – Finanzminister Lindner fern der Lebensrealität der RentnerInnen

Deutschland droht ein Herbst und Winter sozialer Unruhen, wenn nicht endlich massive Hilfsangebote für all die Bundesbürger kommen, welche die dramatisch gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie nicht mehr stemmen können. Nach wie vor wird eine wichtige Gruppe in unserem Land vergessen: Die RentnerInnen. Die Präsidentin des VdK, Verena Bentele, appellierte heute an die Bundesregierung, endlich eine Entlastung für Rentnerinnen und Rentner zu schaffen.

Energiepauschale für alle gefordert

Es sind klare Worte, welche die Präsidentin des Sozialverbands in ihrem heutigen Pressestatement findet.

„Die Rentenerhöhung seit Juli wird von der hohen Inflationsrate längst aufgefressen. Diese Menschen haben das Gefühl, dass die Regierung sie vergisst: Denn anders als viele Gutverdiener bräuchten sie die 300-Euro-Pauschale ganz dringend.“ heißt es dort. Und: „Für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland spitzt sich die Lage immer weiter zu. Viele unserer Mitglieder wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete noch bezahlen sollen.“ Bentele weite: „Sie leben längst von Erspartem – sofern sie überhaupt welches haben. Von sehr vielen Menschen ist das mittlerweile die Realität. Und Christian Lindner hat keine Ahnung von dieser Lebensrealität der Rentnerinnen und Rentner.“

„Der VdK sieht den sozialen Frieden in Gefahr, wenn weiterhin große Gruppen der Gesellschaft wie die Rentnerinnen und Rentner an den Rand des Existenzminimums gedrängt werden.“ macht die Vdk-Präsidentin deutlich. Außerdem verwies Bentele darauf, dass der Sozialverband „wegen der Ungleichbehandlung bei der 300-Euro-Pauschale“ bereits eine Klage vorbereite.

Es bleibt zu hoffen, dass der VdK mit seiner Klage tatsächlich eine Energiepauschale für alle erwirken kann. Wegzusehen von der Lebensrealität in unserem Land hat noch nie zu etwas Gutem geführt in Deutschland.