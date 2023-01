VALUE Data Insights: Mieten steigen weiter – Preise für Wohnungen und Eigenheime sinken

Die VALUE AG hat heute mit den VALUE Data Insights Q4/2022 die Immobilienmarktdaten zum vierten Quartal 2022 vorgelegt. Darin zeigen sich zwei gegenläufige Trends. Zum einen sanken sowohl die Preise für Wohnungen als auch für Eigenheime. Auf der anderen Seite stiegen die Mieten weiter an.

VALUE Data Insights Q4/2022

Wohnungspreise sinken bundesweit um -2,4%

Eigenheimpreise sinken bundesweit um -1,9%

Mieten steigen um 1,4%

Fallende Preise am deutschen Wohnungsmarkt

Während in den letzten Jahren die Preise für Immobilien und für Eigentumswohnungen stetig anstiegen. Zeigt der Wohnungsmarkt in Deutschland inzwischen eine klar rückläufige Preisentwicklung an. Die Preise am Wohnungsmarkt fallen weiter. Bei den Eigenheimpreisen gab es im 4. Quartal 2022 laut VALUE Data Insights einen Rückgang von 1,9 Prozent. Bei den Wohnungskaufpreisen betrug der Rückgang in den letzten drei Monaten des letzten Jahres sogar 2,4 Prozent.

Interessant ist dabei ein Fakt: In den Metropolen fielen die Preise auf dem Wohnungsmarkt stärker als auf dem Land. Dies kann damit zu tun haben, dass die Wohnungskaufpreise in den letzten Jahren in den Ballungsräumen in zum Teil schwindelerregende Höhen geklettert sind – und sich der Markt jetzt von selbst bereinigt durch die stark angestiegenen Bauzinsen.

„Trotz bestehender Wohnungsknappheit, anziehender Zuwanderung und rückläufiger Bautätigkeit sinken die Haus- und Wohnungspreise. Die Fundamentalfaktoren der Preisbildung scheinen durch das Zinsniveau ausgehebelt“, kommentiert Sebastian Hein, der Leiter von VALUE Marktdaten die aktuelle Entwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt und ergänzt: „Wie stark die Preise fallen werden, weiß im Moment aber niemand so genau, die Marktakteure orientieren sich gerade neu.“

Übersicht: Aktuelle Wohnungskaufpreise in den 21 größten Märkten Immobilienmärkten (Top-7 und B-14 Städte)

Aktuelle Wohnungskaufpreise in den 21 größten Märkten Immobilienmärkten (Top-7 und B-14 Städte) © VALUE AG

VALUE Data Insights: Weiter steigende Mieten in Deutschland

Auch im letzten Quartal des Jahres 2022 stiegen die Mieten weiter. Die Nettokaltmieten kletterten weitere 1,4 Prozent nach oben. Der Trend steigender Mieten setzt sich damit ungebremst fort.

Anders als bei den sinkenden Wohnungskaufpreisen geht es mit den Mieten in Deutschland weiter nach oben. Mietwohnungen bleiben nach wie vor ein knappes Gut in unserem Land. Die hohe Nachfrage und die zahlreichen Modernisierungen der großen Vermieter greifen den Mietern tief in die Tasche. Da sich immer weniger Menschen ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung leisten können und der Wohnungsbau durch die dramatisch gestiegenen Kosten stark ausgebremst wird, gibt es hier auch keine guten Neuigkeiten zu vermelden.

Auch Sebastian Hein von der VALUE AG führt dies in seinem Statement zu den VALUE Data Insights Q4/2022 entsprechend aus: „Die Mietmärkte hingegen reagieren erwartungstreu mit anziehenden Preisen. Hier dürfte es zukünftig noch enger werden, denn viele potenzielle Ersterwerber bleiben wegen der Finanzierungskosten im Mietmarkt gefangen.“

Übersicht: Aktuelle Wohnungsmieten in den 21 größten Märkten Immobilienmärkten (Top-7 und B-14 Städte)