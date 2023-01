Tagesgeld Entwicklung 2023 – Steigen die Zinsen weiter?

Nach langen Jahren niedriger bis gar keiner Zinsen mehr für Tagesgeldkonten. Kam es in 2022 zu einer Zinswende. Der Leitzins wurde mehrmals erhöht, in der Folge stiegen die Zinsen für Festgeldkonten und für Tagesgelder an. Doch wie wird die Tagesgeld Entwicklung 2023 sein? Steigen die Tagesgeldzinsen weiter? Oder wird es eine Stagnation der Zinsen oder gar einen Zinsrückgang geben?

Leitzinserhöhungen führen zu Zinsanstiegen

Nachdem der Leitzins jahrelang bei 0,00 % lag, kam es zu drei Leitzinserhöhungen. Diese hatten zur Folge, dass die Kreditzinsen stiegen. Aber auch die SparerInnen konnten sich freuen, die Zinsen für Spareinlagen wie Tagesgeldkonten und Festgeldanlagen stiegen nach vielen miesen Jahren endlich wieder an.

Nach vier Zinserhöhungen im letzten Jahr liegt der Leitzins im Dezember auf 2,50 Prozent. Bis Juli war der Leitzins für den Euroraum eine Nullnummer, im Juli stieg der Hauptrefinanzierungssatz das erste Mal seit 11 Jahren wieder an. Beim ersten Schritt kam es zu einer Leitzinserhöhung von 0,50 %. Im September und im Oktober folgten dann weitere Zinserhöhungen von 0,75 %. Im Dezember erhöhte der Rat der EZB den Leitzins nochmals um 0,50 %.

Dieser letzte Zinsschritt wird zu einer vorerst positiven Tagesgeld Entwicklung 2023 führen. Die Zinsen für Tagesgelder und auch für Festgeldkonten werden bei vielen Banken weiter steigen!

Tagesgeld Entwicklung 2023

Die Zeichen stehen für einen guten Kurs in der Entwicklung der Tagesgeldzinsen in 2023. Es dürfte flächendeckend zu Zinserhöhungen für Tagesgelder kommen.

Wie schon in früheren Zeiten, in denen es gute Zinsen für Tagesgeldkonten und Festgelder gab, lohnt sich auch jetzt ein Vergleich der Zinsangebote.

Was nicht zu empfehlen ist: Die Gelder, die gerade nicht benötigt werden, auf dem Girokonto zu belassen. Dort gibt es in der Regel keine Guthabenzinsen. Das heißt, es gehen Zinsen verloren. Auch wenn die Inflationsrate im Moment noch deutlich höher ist als die Tagesgeldzinsen, so federn die steigenden Zinsen immerhin einen Teil der Inflation ab.

Und es ist immer besser, überhaupt Zinsen zu erhalten als gar keine Zinsen für sein Geld zu bekommen!

Tagesgeldkonten vergleichen

Auch interessant:

Einlagensicherung 2023

Girokonto mit Prämie und hohen Tagesgeldzinsen