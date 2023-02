Steigt der Leitzins auf 4 Prozent?

Das ifo Institut rechnet für 2023 mit weiteren Leitzinserhöhungen durch die EZB. ifo-Inflationsexperte Sascha Möhrle geht davon aus, dass der Leitzins bis auf 4 Prozent steigen könnte.

Möhrle: „Die Inflation ist im Laufe des Jahres 2022 von Energie und Nahrungsmitteln auf viele andere Produkte übergesprungen und hat damit an Breite gewonnen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt, was den Handlungsdruck für die EZB erhöht“.

Die nächste Leitzinserhöhung steht bereits an

Morgen tritt der Rat der Europäischen Zentralbank zusammen, um die nächsten geldpolitischen Schritte zu besprechen. Im Vorfeld haben neben EZB-Präsidentin Christine Lagarde auch andere Ratsmitglieder weitere Leitzinserhöhungen angekündigt. Der Leitzins dürfte deshalb noch im Februar um weitere 0,5 Prozent angehoben werden. Und auch für März ist mit einer ähnlichen Erhöhung des Hauptrefinanzierungssatzes zu rechnen.

Zwar geht das Ifo Institut für das laufende Jahr von einer Verlangsamung des Preisanstiegs aus. Doch eine Entwarnung ist noch nicht in Sicht. Sascha Möhrle: „Jedoch dürfte der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel, die sogenannte Kerninflationsrate, in Deutschland bei 4,9 Prozent und damit weit über der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent bleiben. Da sich im übrigen Euro-Währungsgebiet eine ähnliche Entwicklung abzeichnet, wird die EZB wohl weiter an der Zinsschraube drehen. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen bis zum Sommer auf 4 Prozent steigen werden“, sagt Möhrle.

Gute Nachricht für Sparer – Schlechte Nachricht für Kreditnehmer!

Was des einen Freud ist, das ist des anderen Leid. Dies gilt zumindest beim Leitzins. Steigt der Leitzins, steigen in der Folge bei vielen Banken auch die Sparzinsen. Das ist eine gute Nachricht für Sparer, die nach langen Jahren von Minizinsen, Null Verzinsung oder sogar negativen Zinsen endlich wieder Geld für ihre Ersparnisse bekommen.

Für Kreditnehmer sind Leitzinserhöhungen jedoch schlechte Nachrichten. Im Zuge von Leitzinserhöhungen steigen immer auch die Kreditzinsen an. Dies zeigt sich schon seit einigen Monaten durch die steigenden Dispozinsen, aber auch durch die immer höheren Zinsen für Ratenkredite.