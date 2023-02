Während die Zeiten für Sparer besser geworden sind durch höheren Leitzins. Zeigt sich für Kreditnehmer ein ganz anderes Bild. Seit Sommer letzten Jahres sind die Kreditzinsen stetig gestiegen. Egal ob Ratenkredit oder Dispokredit, die Leitzinserhöhungen haben in der Folge zu höheren Kreditzinsen geführt. Im Februar wird die EZB allen Ankündigungen nach den Leitzins erneut erhöhen. Wer nicht noch mehr für ein Darlehen zahlen möchten, der muss jetzt schnell Kredit aufnehmen, bevor die Zinsen weiter steigen.

Kreditzinsen stark angestiegen

Es vergeht keine Woche mehr, in der nicht irgendeine Bank höhere Kreditzinsen ankündigt. Egal ob Dispo oder Ratenkredit, Autokredit oder irgendeine andere Finanzierungsart, eines haben sie gemein: Die Zinsen steigen.

Und nicht nur beim Dispokredit, wo die Zinsen vorher schon hoch lagen, wirft dies hohe Kosten auf für die Kreditnehmer. Auch für Ratenkredite muss immer tiefer in die Tasche gegriffen werden. Wer einen Kredit für Energieschulden aufnehmen möchte, um die bald anstehenden Nachzahlungen für Strom, Gas und Heizung bezahlen zu können. Der kann schon jetzt handeln und einen Kredit zu den noch geltenden Konditionen aufnehmen.

Schnell Kredit aufnehmen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, schnell einen Kredit aufzunehmen. Das eine ist tatsächlich ein Schnellkredit, auch als Expresskredit bezeichnet. Hierfür sind die Zinsen allerdings häufig so schon hoch. Außerdem fallen für die Express-Option solcher Kredite oft noch zusätzliche Gebühren an. Wer schnell Kredit aufnehmen möchte, der mag dies gerne nutzen. Doch die Rückzahlung erfolgt auch in einem kürzeren Zeitraum, als dies bei einem herkömmlichen Ratenkredit der Fall ist.

Ratenkredit und Schnellkredit verbindet aber eines: Für beide Kreditarten muss kein Verwendungszweck angegeben werden.

Ratenkredit zum Umschulden des teuren Dispos

Ein Ratenkredit ist auch eine gute Möglichkeit, den nun noch teurer werdenden Dispokredit umzuschulden. Wer jetzt auf den weiter steigenden Zinsen für den Dispo kleben bleibt, für den wird es immer teurer. Irgendwann kommt man da gar nicht mehr raus. Und wenn die Bank dann plötzlich den Dispo kündigt, ist es ganz bitter. Deshalb ist ein Ratenkredit ohne Zweckbindung immer eine bessere Option als ein Überziehungskredit für das Girokonto. Und wer seinen Kredit bei einer anderen Bank beantragt, steckt auch – anders als beim Dispokredit – nicht in der Abhängigkeit zu seiner Bank.