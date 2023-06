Reisekreditkarten für den Sommerurlaub 2023 vergleichen

Alles Wichtige zu Reisekreditkarten: Für viele Bundesbürger steht bald der Sommerurlaub 2023 vor der Tür. Doch wie sieht es mit den Kosten für die Reisekreditkarten aus? Welche Kreditkarten eignen sich besonders für eine Auslandsreise und wie sieht es mit der Reiseversicherung zur Karte aus? Die Antworten auf diese und andere Fragen rund um Reisekreditkarten 2023 gibt es in diesem Artikel.

Welche Reisekreditkarten gibt es?

Bei Kreditkarten gibt es inzwischen so viele verschiedene Produkte, dass es wichtig ist, genau hinzusehen. Wollen Sie eine Kreditkarte, die keine Grundgebühr hat? Oder ist es Ihnen wichtiger, dass beim Einsatz der Reisekreditkarte im Ausland keine Gebühren anfallen?

Außerdem gibt es Unterschiede hinsichtlich der Art der Kreditkarte:

Richtige Kreditkarten, die mit Kreditrahmen ausgegeben werden.

Debitkarten, bei denen die Transaktion unmittelbar vom Girokonto abgezogen wird.

Prepaid Kreditkarten, die aufgeladen werden und nur auf Guthabenbasis geführt werden.

Die meisten Banken geben längst die unterschiedlichen Kreditkarte heraus. Welche zu Ihnen passt, finden Sie am ehesten bei einem Konditionenvergleich der Reisekreditkarten heraus.

Welche Kreditkarte eignet sich für den Urlaub im Ausland?

Eine Reisekreditkarte sollte möglichst viele Akzeptanzstellen weltweit haben. Da Mastercard und Visa Kreditkarten sowohl mit Kreditrahmen als auch als Prepaid Kreditkarten in der ganzen Welt akzeptiert werden für Zahlungen und für Geldabhebungen, sind diese am besten geeignet für eine Urlaubsreise. Dies gilt sowohl für Reisen in die EU als auch in das nicht-europäische Ausland und für Fernreisen.

Wenn Sie eine Kreditkarte bei Ihrer Bank zum Girokonto dazubekommen haben, ist es wichtig, dass Sie vor der Urlaubsreise die Konditionen prüfen. Nur so können Sie sehen, ob sich Ihre Karte auch wirklich als Reisekreditkarte eignet oder ob die Gebühren im Auslandseinsatz gegebenfalls zu hoch sind. Wenn Sie mit Ihrer Karte im Ausland bezahlen und Geld damit abheben möchten, ist es zu empfehlen, dass Sie eine Reisekreditkarte nutzen, die entweder komplett gebührenfrei ist bei der Auslandsreise oder die nur niedrige Gebühren hat.

Wie hoch sind die Kosten für Reisekreditkarten 2023?

Die Kosten für Kreditkarten variieren stark. Auch die Höhe der Zinsen ist bei Reisekreditkarten ganz unterschiedlich.

Abzuraten ist aber vom Nutzen so genannter Revolving Kreditkarten. Diese Kreditkarten haben einen erweiterten Kreditrahmen, sind aber von den Zinsen sehr hoch, wenn der damit genutzte Betrag nicht innerhalb von einer bestimmten Zeitraum zurückgezahlt ist. Dann wird es richtig teuer. Dagegen sind im Vergleich die aktuellen Dispozinsen fast niedrig.

Wo bekomme ich Kreditkarten für meine Urlaubsreise?

Reisekreditkarten können bei der eigenen Hausbank, aber auch bei einer anderen Bank beantragt werden. Wenn Sie eine Prepaid Kreditkarte haben wollen, ist wie bei allen anderen Kreditkarten ein Vergleich wichtig. Die Kosten für diese Karten unterscheiden sich sehr voneinander, und auch die Gebühren im Einsatz im Ausland können sehr verschieden hoch sein.

Kreditkarten mit Kreditrahmen und Debitkarten können Sie bei jeder beliebigen Bank erhalten, die entsprechende Bonität vorausgesetzt. Und hier ist wichtig: Nicht immer ist es die Hausbank, die das beste Angebot im Bereich Reisekreditkarten hat!

Es kann sich deshalb lohnen, einen Kreditkarten Vergleich durchzuführen, um die passende Karte für Ihre nächste Auslandsreise oder ihren beruflichen Auslandseinsatz zu finden.

Reisekreditkarten mit aktuellen Konditionen vergleichen

Nur wer gut vergleicht, kann am Ende Geld sparen. Natürlich kann kein Kreditkartenrechner alle erhältlichen Karten berücksichtigen. Doch ein solcher Vergleich kann dabei helfen, passende Kreditkarten zu finden für die nächste Urlaubsreise.

Kreditkarte mit Reiseversicherung

Wer eine Urlaubsreise machen möchte, für den ist auch das Thema Reiseversicherung wichtig. Schließlich soll der Urlaub eine schöne Sache werden und nicht am Ende aufgrund von Arztrechnungen und mehr eine kostspielige Angelegenheit sein. Es gibt Kreditkarten, bei denen eine Reiseversicherung inklusive ist. Diese Reisekreditkarten sind praktisch, da Sie sich nicht mehr um eine zusätzliche Versicherung kümmern müssen, wenn die Konditionen der enthaltenen Reiseversicherung für Ihre Urlaubsreise ausreichend sind.

Doch es ist wichtig, die Kreditkarte auf alle Konditionen hin zu anzusehen und nicht einfach nur deshalb zu nehmen, weil es zur Karte auch noch eine Reiseversicherung gibt. Schließlich kommt es bei einer Reisekreditkarte nicht nur auf die Versicherung an, sondern vor allem auf die Höhe der Gebühren im Auslandseinsatz.