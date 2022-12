Porsche steigt in den DAX auf – Änderungen auch im MDAX und im SDAX

Nur wenige Wochen nach der Ausgabe der Aktien der Porsche AG steigt dieser in den DAX auf. Durch die Veränderung fällt Puma SE aus dem deutschen Leitindex und steigt in den MDAX ab.

Für Puma SE wird die Varta AG aus dem MDAX in den SDAX absteigen. Vom SDAX in den MDAX steigt die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG auf. Gelöscht wird für den Aufstieg der VERBIO die Deutsche Wohnen SE, die in den SDAX absteigt.

Neu in den SDAX aufgenommen werden Elmos Semiconductor SE und ADVA Optical Networking SE. Gelöscht werden dafür die ABOUT YOU Holding SE und die Medios AG.

Die neue Zusammensetzung von DAX, MDAX und SDAX gilt mit Wirkung zum 19. Dezember 2022, Dies gab STOXX Ltd., der globale Indexanbieter von Qontigo, heute Abend bekannt. Im TecDAX gibt es keine Änderungen.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. März 2023.

DAX®, MDAX®, SDAX® und TecDAX® sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Qontigo ist Teil der Gruppe Deutsche Börse und entstand durch den Zusammenschluss von Axioma, DAX und STOXX im Jahr 2019.