Immer mehr Kleinunternehmer verkaufen Waren über das Internet. Viele nutzen dafür verschiedene Marktplätze wie Amazon, eBay oder andere. Doch wer einen Verkäufer-Marktplatz nutzt für seine Verkäufe, der bezahlt natürlich Provision. Diese geht ab von dem Umsatz, der erzielt wird und schmälert den Gewinn. Mehr Geld bleibt hingegen hängen, wenn ein eigener Internetshop aufgebaut wird. Doch wie kannst du am einfachsten und schnellsten einen Onlineshop aufbauen mit Warenwirtschaft Software und Auftragsbearbeitung?

Für den Aufbau eines Onlineshops hast du die Möglichkeit, dir mit einfachen Mitteln einen eigenen Webshop aufzubauen. Es gibt so einige gute Provider, die dir nicht nur die Domain für deinen Shop besorgen können, sondern dir gleich noch das Hosting für deine Seite liefern. Das kostet längst nicht mehr die Welt, gerade in diesem Bereich gute Angebote.

Wenn du mit der Software, die dir angeboten wird, einen Onlineshop aufbaust, ist es wichtig, direkt an die Warenwirtschaft und die Auftragsbearbeitung zu denken. Nur so kannst du Bestellungen abwickeln in deinem Webshop, ohne dass du den Überblick verlierst.

Warenwirtschaft Software vergleichen

Es gibt verschiedene Anbieter für Software, wie z. B. www.afono-kassensoftware.de, mit der du die Warenwirtschaft und die Auftragsbearbeitung durchführen kannst. Du kannst aber auch Warenwirtschaft Software Vergleich durchführen, je nachdem, was dir am liebsten ist. Wichtig ist nur, dass die Software für deinen Onlineshop auch zu dem passt, was du verkaufen möchtest.

Gerade wenn du viele kleine Produkte verkaufen möchtest, ist eine sehr gute Software wichtig, damit du nicht den Überblick über die Lagerhaltung, die Rechnungsstellung und den Versand verlierst. Sonst zahlst du am Ende drauf, weil Bestellungen untergehen oder du Ware nicht rechtzeitig hast. Eine gute Warenwirtschaft Software beispielsweise führt selbständig Nachbestellungen von Waren aus, wenn du eine bestimmte Mindestmenge an Lagerware angibst.

In der Auftragsbearbeitung ist es dir nicht nur möglich, eingehende Bestellungen einzubuchen. Du kannst ausgehende und versandte Bestellungen ebenfalls eintragen und siehst so immer, was du noch an offenen Bestellungen hast und was bereits raus ist an Ware.