Die Zeiten sind mies für uns alle. Oft drückt der finanzielle Schuh. Und wir wissen nicht, wie wir unsere nächsten Rechnungen bezahlen sollen. Wenn Nachzahlungen für Gas und Strom drohen. Und auch sonst nichts mehr geht, weil der Monat mehr Tage hat als noch Geld auf dem Konto ist. Da kann ein Mikrokredit helfen. Bei Ferratum Money kannst du nun sogar einen Online Expresskredit bis 1.500 Euro aufnehmen. Für Bestandskunden sind beim Xpresscredit sogar bis zu 3.000 Euro Kreditsumme möglich!

Den Mikrokredit kannst du mit einer Laufzeit von 30 Tagen oder 62 Tagen abschließen. Wenn du in mehr als einer Rate zurückzahlen willst, gibt es die Möglichkeit der 2-Raten-Option.

Mit dem Online Expresskredit von Ferratum Money ist es dir möglich, kurzfristig Bargeld zu beschaffen genau dann, wenn du es brauchst.

Hier kannst du den Xpresscredit von Ferratumabschließen! *

Annahme oder Ablehnung der Kreditsumme erfolgt nach Angaben von Ferratum Money innerhalb von 60 Sekunden. Nach Annahme des Kreditantrags ist eine schnelle Auszahlung innerhalb von 24 Stunden möglich.

Und noch einen Vorteil hat der Xpresscredit: Du brauchst dich nur einmal identifizieren und kannst danach ab dem 2. Kredit direkt per Login einen neuen Kredit beantragen.

Die Voraussetzungen für den Online Expresskredit

Um den Mikrokredit bei Ferratum Money aufnehmen zu können, musst du mindestens 18 Jahre alt sein und ein eigenes Bankkonto bei einem deutschen Geldinstitut haben. Du brauchst einen deutschen Wohnsitz und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Außerdem benötigst Du eine deutsche Handynummer und die Angabe einer Emailadresse ist erforderlich.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.