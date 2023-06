Seit Januar gibt es das Bürgergeld. Doch wie hoch sind die Sätze? Und erhalte ich mit meinem Einkommen überhaupt noch Bürgergeld? Wichtig ist ein offizieller Bürgergeld Rechner für die Leistungsberechnung.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Online Rechnern für das Bürgergeld. Doch Vorsicht, all diese Berechnungen sind keine offiziellen Rechner. Auch haben sie keine Rechtsgültigkeit, was den Erhalt der Hilfeleistungen angeht.

Die Leistungsberechnung beim Bürgergeld erfolgt immer erst bei der Bearbeitung des Bürgergeld-Antrags. Doch warum gibt es dann solche Rechner?

Offizieller Bürgergeld Rechner für die Leistungsberechnung

Nach wie vor ist die Suche nach einem offiziellen Bürgergeld Rechner Fehlanzeige. Zwar gibt es bei den Jobcentern zum Teil in die Internetseite integrierte Rechner. Doch wie bereits oben geschrieben, hat keiner davon Rechtsgültigkeit. Das heißt, wie genau Sie Ihre Daten auch eingeben möchte, ob Sie am Ende tatsächlich so viel Bürgergeld erhalten, das zeigt sich erst im Antragsverfahren und bei der Bewilligung.

Ein solcher Bürgergeld Rechner kann aber dabei helfen, vorab zu sehen, ob Sie gegebenfalls tatsächlich Geld erhalten könnten. Er bietet eine Hilfestellung, aber ein offizieller Bürgergeld Rechner ist keiner dieses Onlinerechner.

Was muss ich alles angeben?

Das Bürgergeld und Ihr möglicher Anspruch darauf berechnet sich durch verschiedene Angaben, die beim Antrag gemacht werden müssen. Neben den Kosten für Miete und Heizung spielt das Einkommen die größte Rolle. Da Bürgergeld nicht nur von Erwerbslosen beantragt werden kann, sondern auch von Menschen, der Einkommen nicht ausreichend hoch genug ist, kann sich der Antrag lohnen.

Und mal ehrlich: Lieber einmal einen Antrag zu viel stellen als zu wenig. In Deutschland scheut man sich oft, sein Einkommen und seine Bedürftigkeit offen zu legen, weil man sich schämt. Doch Sie sollten sich nicht schämen, wenn Sie zu wenig verdienen, um sich komplett selbst versorgen zu können. Das Bürgergeld ist genau hierfür da, um Menschen, deren Einkommen nicht zum Leben ausreicht, zu unterstützen.

