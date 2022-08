Nachhaltige Geldanlage Test 2022 – Sieben grüne Fonds schneiden mit Bestnote ab

Inzwischen gibt es immer mehr Angebote im Bereich Grüne Geldanlage. Doch welche dieser Fonds sind wirklich nachhaltig? Diese Frage hat die Stiftung Warentest in ihrem Nachhaltige Geldanlage Test 2022 gestellt.

Bereits zu Beginn des Jahres wurden von der Testern von Finanztest die nachhaltige Beratung ausprobiert. Dabei wurde festgestellt, die „Banken kamen schon damals von sich aus auf das Thema zu sprechen, die angebotenen Fonds gehörten aber häufig nicht zu den streng nachhaltigen. Die Beratung ging zudem kaum auf einzelne Nachhaltigkeitsaspekte wie Ausschluss- oder Anlagekriterien ein.“, so die Stiftung Warentest.

Nachdem es seit dem 2. August dieses Jahres die Vorgabe gibt, dass die Banken die Vorlieben Ihrer KundInnen abfragen müssen in der Anlageberatung und in der Verwaltung des Finanzportfolios, lag ein aktueller Test zur grünen Geldanlage nahe.

Nachhaltige Geldanlage Test 2022

Geprüft und bewertet wurden im Rahmen des aktuellen Test wurden laut Stiftung Warentest nachhaltige Fonds der Gruppen Aktien Welt, Europa und Schwellenländer. Für den strengsten Fonds gab es fünf Punkte, für die laxen Fonds einen Punkt.

„Das größte Gewicht für die Nachhaltigkeitsnote lag auf den Ausschlusskriterien, also etwa den Branchen, die per se für einen Fonds tabu sind. Geprüft wurde auch, wie konsequent Anbieter bei der Auswahl der Titel vorgehen und welche Methoden sie dabei anwenden.“, so die Stiftung Warentest zu den Kriterien für den aktuellen Grüne Geldanlagen Test.

Die Nachhaltigkeitsbestnote von fünf Punkten haben sieben Fonds. Darunter waren sechs Weltaktienfonds und ein Schwellenländerfinds. Kein einziger der Europafonds erreichte eine Fünf-Punkte-Bewertung. Die besten europäischen Fonds für nachhaltige Geldanlage kommen auf vier Punkte. Insgesamt haben laut Tester Europa- und Schwellenländerfonds schlechter abgeschnitten. In den Fonds werden fossile Energien oder Atomkraft nicht komplett ausgeschlossen oder es wird weniger streng bei der Auswahl der Unternehmen vorgegangen.

Mehr Infos über den Test, die Kriterien und weitere Infos gibt es in der September-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und auf der Webseite von Stiftung Warentest.