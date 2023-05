Rabatt-Apps sind der neue Trend. Immer mehr Apps überspülen den Markt, die mit Rabatten locken. Doch lässt sich mit Rabatt-Apps wirklich Geld sparen? Oder ist all das am Ende doch nur Geldmacherei? Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen ihr Geld zusammenhalten müssen, spielen Rabatte eine wichtige Rolle.

Doch wie erkenne ich, ob eine Rabatt-App hält, was sie verspricht? Und worauf sollte ich bei Rabatt-Angeboten unbedingt beachten? Dieser Artikel gibt Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Thema Apps und Rabatte.

Rabatt-Apps: Geld sparen oder Geldmacherei?

Es gibt inzwischen so viele Unternehmen, die mit Apps Rabatte beim Einkauf, auf bestimmte Produkte und auch auf Dienstleistungen anbieten. Doch wie viel Geld lässt sich damit wirklich sparen? Und ist es sinnvoll, sich eine Rabatt-App herunterzuladen?

Bei Spar-Apps, die mit Rabatten locken, kommt es am Ende nicht nur darauf an, wie viel gespart werden kann. Sondern auch, ob ich unter dem Strich auch eine Ersparnis habe bei den Produkten und Waren, die ich sowieso kaufen wollte.

Verlockt ein Rabatt dazu, Dinge zu kaufen, die ich nicht auf meinem Einkaufszettel hatte, verändert das Angebot mein Einkaufsverhalten. Und ich zahle am Ende mehr für den Einkauf, als nötig gewesen wäre. Dann ist mit der Rabatt-App keine Ersparnis erzielt worden. Stattdessen wurde sogar draufgezahlt.

Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Herunterladen solcher Apps genau anzusehen, welche Rabatte diese mir überhaupt bieten und welche Bedingungen es dafür gibt.

Rabatt-Apps und Apps mit Rabatt-Angeboten

Zwischen den Apps gibt es Unterschiede. Manche davon sind reine Rabatt-Apps, die nicht direkt von den Supermärkten, Drogerieketten und anderen Händlern selbst betrieben werden. Hier gilt es natürlich genau hinzusehen, wie die Bedingungen für die Rabatte sind und welche Daten dafür preisgegeben werden müssen. Ob sich das wirklich lohnt, sich eine solche App dann herunterzuladen und beim Einkaufen zu nutzen, das sollte vorab genau geprüft werden.

Sind die Apps von den Supermärkten und Co. hingegen selbst, können sich die Rabatte, die es dort gibt, durchaus lohnen. Ich selbst nutze hin und wieder die App einer Supermarkt-Kette, um die Ersparnis mitzunehmen, die es ohne Registrierung gibt.

Bringt mir die Rabatt-App wirklich was?

Die Antwort auf diese Frage kann sich jeder Nutzende nur selbst geben. Es kommt darauf an, wie der eigene „Einkaufszettel“ aussieht. Kauft jemand oft Kosmetik und bekommt über eine solche App tatsächlich auch Rabatte von den bevorzugten Herstellern. Dann können sich die Angebote über die Rabatt-App richtig lohnen.

Lohnenswert kann es auch sein, wenn ein Supermarkt, ein Discounter oder eine Drogeriekette über die App pauschal einen Rabatt gibt für den gesamten Einkauf oder für eine bestimmte Menge eines Produkts.

Doch es gibt, genau hinzusehen. Sich ohne zu zögern gleich Rabatt-Apps aufs Handy zu laden, kostet am Ende schließlich auch Akku und Datenvolumen bei der Nutzung.

Welche Rabatte bekomme ich mit Apps?

Dies hängt davon ab, auf was Rabatte gewährt werden. Möglich sind:

Preisreduzierungen bei bestimmten Produkten

Ein Rabatt für Produkte einer bestimmte Marke

Ein Rabatt für den gesamten Einkauf

oder ein günstigerer Preis ab einer bestimmten gekauften Anzahl eines Produkt, ein so genannter Mengenrabatt

Welche Vorteile haben Rabatt-Apps?

Rabatt-Angebote über Apps haben den Vorteil, dass ich bei guten Angeboten tatsächlich Geld sparen lässt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ich damit einen Preisnachlass erhalte für Produkte, die ich sowieso kaufen wollte oder wenn es ein Rabatt-Angebot für den gesamten Einkauf gibt. Das heißt, wenn ich für meinen Kauf insgesamt weniger bezahlen muss als es ohne die App und den Rabatt-Coupon darauf der Fall gewesen wäre.

Ein weiterer Vorteil von Rabatt-Apps ist natürlich, dass Coupons mit Preisnachlassen nicht mehr in Papierform genutzt werden müssen. Die meisten von uns werden das noch kennen, das Herausschneiden von Rabatt-Coupons aus Zeitungen, Zeitschriften und Prospekten. Heute geht all das auch mit einer App.

Welche Nachteile haben Apps mit Rabatt-Angeboten?

Das Sammeln von Daten mit solchen Kundenbindungsprogrammen und Rabatt-Apps ist ein großer Nachteil. Hier sollte vorab genau hingesehen werden, welche persönlichen Daten für die Rabatte preisgegeben werden müssen.

Apps nur in den offiziellen Stores downloaden!

Was immer wichtig ist bei Apps, egal ob es sich um Rabatte oder andere Apps handelt. Diese sollten grundsätzlich nur aus dem Google Play Store und dem Apple App Store heruntergeladen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die App nur gefaket ist und so ein Schadprogramm oder einen Virus aufs Handy gelangt.

Rabatt-Apps als Kundenbindungsprogramm

Die Stiftung Warentest hat kürzlich einen App-Test durchgeführt bei Kundenbindungsprogrammen. Die Frage dabei war, was solche Rabatt-Apps bringen und wie es bei den Apos mit dem Schutz der persönlichen Daten aussieht. Untersucht wurden dabei 13 Kundenbindungsprogramme.

Darunter waren neben den händlerübergreifenden Apps Deutschlandcard und Payback elf Apps von einzelnen Händlern. Das Ergebnis des App-Tests 2023 von Finanztest: „Sparen lässt sich mit den Apps kaum, dafür werden mehr Daten gesammelt als bei allen bisherigen App-Tests.“

Fazit: Sparen ist möglich, aber Hinsehen ist wichtig!

Bei Rabatt-Angeboten via App ist es genauso wie mit Angeboten in den Supermärkten, Drogerien und Co. Selbst: Es ist wichtig zu schauen, ob einem der Rabatt wirklich etwas bringt.

Muss ich beispielsweise quer durch die Stadt fahren, um den Preisnachlass zu erhalten, dann lohnt sich die ganze Sache schon alleine wegen der dafür aufgewendeten Zeit nicht mehr. Es sei denn, man kauft einen Fernseher, ein Küchengroßgerät oder ein teures Möbelstück und bekommt darauf einen guten Rabatt über die App.

Die Rabatt-Apps die genutzt werden, sollten zum eigenen Einkaufsverhalten passen. Rabatte für Produkte, die ohne den Preisnachlass nicht gekauft werden würden, kann man getrost vergessen. Das macht den Einkauf nur teurer, weil es ja nichts ist, was beim geplanten Kauf gespart werden kann.

Eine gute Rabatt-App spart wirklich Geld ein für die Dinge des täglichen Bedarfs und bei Produkten, die sowieso gekauft worden wären!