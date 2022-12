Bei der BSDEX können inzwischen auch die Kryptos Cardano und Polkadot gehandelt werden. Kryptowährungen handeln made in Germany ist bei der Börse Stuttgart Digital Exchange möglich. Nachdem längst die Kryptowerte Bitcoin und einige andere Kryptowährungen handelbar waren, wurde das BSDEX Portfolio im Dezember 2022 nochmals erweitert.

Kryptowährungen handeln made in Germany

Gehandelt werden können bei der BSDEX folgende Kryptowerte:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

XRP (XRP)

Bitcoin Cash (BCH)

Uniswap (UNI)

Chainlink (LINK)

Cardano (ADA)

Polkadot (DOT)

In Kryptos investieren trotz der Kursabstürze?

Nachdem es einen regelrechten Crash auf dem Kryptomarkt gab, haben viele Kritiker – wieder einmal – das Ende der Kryptowährungen kommen sehen. Doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Und so oft, wie allein der Bitcoin totgesagt wurde, wird er vermutlich ewig leben.

Die BSDEX zeigt beim Kryptowährungen handeln made in Germany mit der Aufnahme von Cardano und Polkadot ihr Vertrauen in die weitere Entwicklung von Kryptos. Von Endzeit-Stimmung am Kryptomarkt und Ausverkauf der digitalen Währungen kann keine Rede sein.

Auch wenn Kryptowährungen wahrscheinlich auch mittel- und langfristig starke Kursschwankungen werden hinnehmen müssen. Ein völliges Aus der wichtigsten Kryptos wie dem Bitcoin ist eher unwahrscheinlich.

Bei BSDEX Kryptowährungen handeln made in Germany ist auch für Einsteiger in den Kryptohandel einfach. Die Barriere ist allein schon für die Anmeldung und Verifizierung niedrig.

Die Registrierung ist innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt. Die Identifizierung ist per Videoident mit einem Smartphone mit Kamera möglich. Stabiles Internet und ein gültiger Ausweis sind alles, was für die BSDEX Verifizierung sonst noch gebraucht wird.

Nach der erfolgreichen Registrierung und Identifizierung über VideoIdent kann die direkt die 1. Einzahlung erfolgen, damit Sie Kryptowert wie den Bitcoin, ETH und auch Cardano handeln können. Die Einzahlungen zum Handel bei der BSDEX sind per SEPA Überweisung auf das Guthabenkonto möglich. Banking-Partner des Handelsplatzes für Kryptowährungen handeln made in Germany ist die lizenzierte Vollbank Solaris. Diese ist für die Verwahrung sämtlicher Euro-Guthaben der BSDEX Kunden zuständig.

Die BSDEX, die Börse Stuttgart Digital Exchange, ist der offizielle Krypto Handelsplatz der Börse Stuttgart.

