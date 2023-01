Kryptowährungen – Folgt auf den Absturz ein neuer Krypto-Boom?

Das Faszinierende an Kryptowährungen ist ja, immer wenn sie totgeredet wurden von ihren Kritikern. Dann stehen sie nach einem dramatischen Kurseinbruch wieder auf. Nachdem so einige schon das Ende der Cyberdevisen kommen sahen, steigen die Kurse nun wieder. Der Bitcoin steht laut CoinMarketCap aktuell bei fast 23.000 US-Dollar. Folgt auf den Absturz ein neuer Krypto-Boom?

Die Kryptos kommen wieder!

Das Jahr 2023 ist den Kryptowährungen bislang sehr freundlich gesinnt. Die Kursanstiege bei einigen Kryptos liegen sogar im zweistelligen Bereich. Allein in den letzten 7 Tagen hat der Bitcoin gut 10 % zugelegt. Für Ether, die Kryptowährung von Ethereum, ging es um gut 6,5 % nach oben in diesem Zeitraum.

Und wieder einmal zeigt sich eines: Werden die digitalen Währungen totgeredet von irgendjemandem, bevorzugt von Medien oder Notenbanken. Dann beginnt ein neuer Krypto-Boom. Ungeachtet dessen, was sich in den letzten Monaten alles zusammengebraut hat. Auch ungeachtet der Pleite der Kryptobörse FTX und der Insolvenz des Krypto-Lendingdienstes Genesis vor wenigen Tagen.

Ein neuer Krypto-Boom in 2023?

Noch ist es vielleicht zu früh zu sagen, dass die Kryptos wieder so hohe Kurse haben werden wie zu ihren Hochzeiten. Doch die zum Teil deutlich gestiegenen Kurse in diesem Jahr zeigen bei den vielen Kryptowährungen vor allem eines: dass es wieder bergauf geht.



Ob daraus ein richtiger Boom werden wird. Oder es einfach nur ein Einregeln des Kryptomarktes und der Kurses nach dem großen Absturz ist. Das vermag wohl niemand zu sagen.

Aber eines ist nun wohl wieder deutlich geworden: Kryptos und der Markt der Cyberdevisen hat seine ganz eigenen Regeln. Da läuft es nicht so, wie die Kritiker es gerne hätten. Da läuft es nicht so, wie die Medien gerne Schwarzmalerei betreiben. Viele Krypto-Nutzer dürften gerade die niedrigeren Kurse genutzt haben, um Bitcoin, ETH und Co. nachzukaufen.

