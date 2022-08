KfW-Konjunkturkompass Sommer 2022 – Die deutsche Wirtschaft trübt sich ein

Zwischen Stagflation und Rezession sieht die Kreditanstalt für Wiederaufbau in ihrem KfW-Konjunkturkompass Sommer 2022 die deutsche Wirtschaft. Ab Jahresmitte trübt sich die deutsche Wirtschaft ein. Der Schub, der aus der Erholung der Dienstleister vorhanden war, ebbt laut des aktuellen KfW-Konjunkturkompass ab. Für das laufende Jahr erwartet KfW Research eine Zunahme des BIP von 1,4 %. Für das kommende Jahr aber sieht die Prognose düster aus: 2023 wird ein Minus von 0,3 % für das deutsche Bruttoinlandsprodukt erwartet.

KfW-Konjunkturkompass Sommer 2022

Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW über die Zahlen im KfW-Konjunkturkompass Sommer 2022: „Mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden negativen Quartalen haben wir es per Definition mit einer technischen Rezession zu tun.“. Köhler-Geib weiter: „Praktisch bedeutet unsere Konjunkturprognose aber Stagnation beziehungsweise – mit Blick die gleichzeitig sehr hohe Inflation – Stagflation im kommenden Jahr im Gegensatz zu einer echten Rezession. Von der in unserer neuen Prognose vorhergesagten leichten Schrumpfung des BIP um 0,3 % sind 0,2 Prozentpunkte auf weniger Arbeitstage im Jahr 2023 zurückzuführen, also einen negativen Kalendereffekt. Angesichts der weiter hohen Fachkräfteengpässe gehen wir auch von relativ stabiler Beschäftigung aus, weil Unternehmen trotz angespannter Wirtschaftslage zweimal nachdenken, bevor sie Mitarbeitenden kündigen.“

Die Inflationsrate 2022 sieht KfW Research im Jahresdurchschnitt bei 8,4 %. Das heißt, es werden für die zweite Jahreshälfte weitere massive Preissteigerungen erwartet.

Dr. Fritzi Köhler-Geib von der Kreditanstalt für Wiederaufbau dazu: „Über die hohe durchschnittliche Inflationsrate für dieses Jahr: „Die Energiepreisinflation in Deutschland wird im Herbst mit der kürzlich beschlossenen Gasumlage und regulären Anpassungen der Gas- und Stromtarife an die massiv gestiegenen Großhandelspreise voraussichtlich einen neuen Schub bekommen“. Und: „Inflationsdämpfende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt laufen außerdem aus. Dies führt dazu, dass sich ein Abwärtstrend bei der Inflationsrate weiter verzögert. Im Durchschnitt des Jahres 2022 wird die Inflation in Deutschland gemessen am EU-weit vergleichbaren harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) voraussichtlich 8,4 % betragen.“

