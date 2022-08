Kann ich mir mit Bausparvertrag doch noch ein Haus kaufen?

Der Bausparvertrag, über Jahre ein Auslaufmodell gewesen. Nun kehrt es zurück, das Bauspardarlehen, als Möglichkeit, sich vielleicht doch noch das Traumhaus kaufen oder bauen zu können.

Die Zinsen für die Baufinanzierung steigen, Immobilienkredite werden immer teurer. Da bietet es sich an, über eine Möglichkeit nachzudenken, die längst fast vergessen war: Den Bausparvertrag. Mit Bausparen kann das benötigte Eigenkapital für den Immobilienkauf oder den Bau eines Hauses angespart werden, oder zumindest zum Teil. Der Finanzdienstleister Dr. Klein spricht jetzt gar von einem „Comeback des Bausparvertrags“.

Doch warum war der Bausparvertrag eigentlich so gut wie von der Bildfläche verschwunden? Thomas Saar, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein sieht zwei klare Gründe dafür: „Zum einen war die Guthabenverzinsung nicht der Rede wert – und das ist sie auch heute noch nicht. Zum anderen war das Zinsniveau jahrelang ohnehin niedrig, Baufinanzierungen waren günstig“.

Thomas Saar, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein sieht das Comeback des Bausparvertrag © Dr. Klein Privatkunden AG

Thomas Saar darüber, wie ein Bausparvertrag bei der Immobilienfinanzierung helfen kann:

„Bausparverträge retten zwar keine gesamte Finanzierung, aber sie können den Immobilienkauf und die Anschlussfinanzierung deutlich erleichtern“, weiß der Spezialist für Baufinanzierung. „Der Bausparvertrag ist jetzt für die meisten zumindest wieder eine Überlegung wert – egal, ob der Immobilienkauf jetzt oder später geplant ist.“

Wie viel muss im Bausparvertrag angespart werden für 50.000 Euro?

Die Beispielrechnung verdeutlicht, welche Summe monatlich sieben Jahre lang gespart werden muss, um 50.000 Euro zu erhalten.

Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung, Abschlussgebühren und Zinserträge sind nicht berücksichtigt.

Es gibt viele verschiedene Anbieter und Tarife am Markt – welcher der beste ist, muss individuell betrachtet werden. Wichtig ist es, einen Anbieter zu wählen, der nicht an ein Produkt gebunden ist, sondern eine große Auswahl hat und daher wirklich im Sinne des Kunden beraten kann.

Thomas Saar, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein

Teilablösung der Restschuld mithilfe eines Bausparvertrags

Die Ersparnis durch eine niedrigere Tilgung wird monatlich in einen Bausparvertrag investiert. Nach Ablauf der Zinsbindung ist dieser Bauspartarif mit rund 45 Prozent Ansparung zuteilungsreif und es stehen 160.000 Euro zur Verfügung, die die Restschuld deutlich reduzieren.

Ablösung der kompletten Restschuld mithilfe eines Bausparvertrags

Die Ersparnis durch eine kürzere Zinsbindung und einer niedrigeren Tilgung wird monatlich in einen Bausparvertrag investiert. Nach Ablauf der Zinsbindung ist dieser Tarif mit 30 Prozent Ansparung zuteilungsreif und es stehen 250.000 Euro zur Verfügung. Diese Summe löst die Restschuld komplett ab.

Die Beispielrechnungen wurden von der Dr. Klein Privatkunden AG übernommen.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.