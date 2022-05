In München Büroräume mieten – Wie kann ich hohe Konkurrenz und hohe Mieten umgehen?

Die Stadt an der Isar zählt zu den bedeutendsten Metropolen in Deutschland. Und gilt für nicht wenige Branchen als der wichtigste Standort für ein Unternehmen. Doch wenn ich in München Büroräume mieten möchte, wie kann ich hohe Konkurrenz und hohe Mieten umgehen?

Hohe Mieten auch bei Büros in München

Dass der Wohnungsmarkt in der bayerischen Landeshauptstadt erhitzt ist, das ist nicht erst seit gestern bekannt. Bereits seit vielen Jahren gehören die Mieten für Wohnungen in München zu den höchsten Nettokaltmieten Deutschlands. Doch nicht nur Privathaushalte haben mit hohen Mieten zu kämpfen, auch für Büros in München gelten hohe Mietpreise.

Hohe Konkurrenz bei der Suche nach einem Büro

Wer Städte mit hoher Suchfrequenz, aber wenig Angebot auf den Wohnungsmarkt und dem Markt für mietbare Büroimmobilien kennt, der weiß, dass nicht nur die Mietpreise sehr hoch sind. Auch die Konkurrenz bei der Suche nach geeigneten Büroräumen ist hoch.

Das bedeutet, die hohen Mietpreise und die große Zahl an Konkurrenten bei der Objektsuche für ein Büro können die Lage gerade für kleinere und kleine Unternehmen schwierig machen. Doch wie lässt sich diese zweifache Problematik umgehen?

In München Büroräume mieten am Messestandort?

Gerade wenn in München Messen stattfinden, werden dringend Büroräume gesucht, von Unternehmen und Freiberuflern. Doch wo dann für kurze Zeit ein bezahlbares Büro finden, das zugleich nah der Messe selbst ist? Eine Möglichkeit ist es, Büroräume München Riem zu mieten. Dies erspart die Suche auf dem Wohnungsmarkt der bayerischen Landeshauptstadt und den Ritt entgegen der großen Konkurrenz, die ebenfalls nach einem Büro sucht.

Der Vorteil von kurzfristig mietbaren Büros an einem Wirtschaftsstandort wie München ist es, dass nicht ein Mietvertrag auf längere Zeit abgeschlossen werden muss. Stattdessen ist es möglich, Büroräume wochengenau oder sogar taggenau zu mieten. Dies erspart die hohen Kosten, die anfallen, wenn ein Büro in München für einen Monat oder sogar länger gemietet werden muss, obwohl es nur für einige Tage oder Wochen während der Messevorbereitung, der Messe und der Nachbereitung der Veranstaltung benötigt wird. Gerade da inzwischen in München auch die IAA durchgeführt wird, benötigen auch Unternehmen, die bisher keine Büroimmobilien in der Wirtschaftsmetropole hatten, während der Internationalen Automobil-Ausstellung Büroräume.