Immobilien kaufen der Schweiz – Nach wie attraktiv auch für Privatkäufer

Während in Deutschland Immobilien immer weniger attraktiv werden für Investoren, sieht dies im Ausland anders aus. Der Häuser- und Wohnungsmarkt in der Schweiz ist nach wie vor eine spannende Sache für Käufer. Die Traum-Immobilie fernab des deutschen Lebensalltags spricht dabei nicht nur Anleger an, sondern auch private Immobilieneigentümer.

Für viele wichtig ist dabei die Ruhe und Naturlandschaften, die einen ausspannen lassen. Gleichzeitig soll es keinen Verzicht sein auf eine funktionierende Infrastruktur. Zu den zahlreichen Orten in der Schweiz, in denen Immobilien kaufen beides miteinander verbindet, sind Gemeinde Flums Immobilien.

Natur, Freizeitangebote und eine sehr gute Infrastruktur

Flums liegt im Kanton St. Gallen und ist zentral gelegen zwischen der größten Stadt der Schweiz, Zürich und Chur. Die Gemeinde Flums bietet Verbindungen in das gesamte Land. Dazu punkten die Immobilien dort mit der zum Teil atemberaubend schönen Lage. Die Naturlandschaften von Bergen und Seen bieten das typische Schweizer Panorama. Freizeitangebote gibt es in der Gegend reichlich, und die Verbindungen aus der Gemeinde Flums reichen durch die sehr gute Infrastruktur weit über das eigene Land hinaus.

Immobilien kaufen in der Schweiz

Wer als Deutscher in einem anderen Land ein Haus kaufen möchte, der sollte dies nicht auf eigene Faust machen. Für einen Immobilienkauf in der Schweiz, sei es nun ein Eigenheim, eine Eigentumswohnung oder Büroräumlichkeiten für ein Unternehmen. Der Immobilienmarkt und die gesetzlichen Gegebenheiten sind anders als in Deutschland.

Deshalb ist es empfehlenswert, sich einen Makler zu suchen, der in der Schweiz seinen Sitz hat und sich mit dem rechtlichen Umfeld im Bereich Immobilienkauf von Ausländern auskennt. Sonst kann man allzu schnell auf die Nase fallen. Einen Kauf von privat sollte auf keinen Fall ohne die Begleitung eines ortskundigen Immobilienmaklers oder eines Rechtsanwalts durchgeführt werden.

Natürlich kostet eine solche Begleitung bei einem Immobilienkauf auch immer zusätzliches Geld. Aber dafür kann sich der Käufer am Ende sicher sein, dass alles rechtens ist und tatsächlich die Immobilie gekauft wurde, die auch bezahlt ist.

Infos zum Immobilien kaufen im Land der Eidgenossen gibt es auch auf der offiziellen Seite der Schweiz.