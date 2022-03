Goldpreisentwicklung 2022 wird angetrieben von Kriegs- und Krisenangst

Die Goldpreisentwicklung 2022 zeigt nur in eine Richtung: nach oben. Angesichts von Kriegs- und Krisenangst wird der Goldpreis weiter angetrieben.

Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um fast 9 % gestiegen. Innerhalb eines Jahres kam es zu einem Goldpreisanstieg von mehr als 16 %. Dies zeigt, dass immer mehr Menschen in Gold investieren. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass Gold nach wie vor als Krisenwährung gilt. In Zeiten von Ungewissheit und Angst, wie sie erst die Pandemie und dann der Ukraine-Krieg geschürt haben, findet ein Run auf Gold als Geldanlage statt.

Warum Goldbarren und -münzen kaufen die Ersparnisse schützen kann

Gold hat den großen Vorteil, dass das Edelmetall niemals ganz wertlos werden kann. Während die Aktien eines Unternehmens wertlos werden, wenn es in die Pleite geht und schließt. So bleibt beim Gold immer noch der Materialwert, selbst wenn der Preis sinken sollte.

Dies haben längst viele Anleger erkannt, Großinvestoren und Kleinanleger. Als Schutz vor der weiter steigenden Inflation wird Gold auch genutzt, wie der steigende Goldpreis zeigt. Und da der Ölpreis weiter stark ansteigt, und ein Ende der Preisspirale nicht zu erwarten ist, wird auch die Inflationsrate weiter steigen. Hier gibt es mehr Infos zu Gold als Inflationsschutz.

Goldpreisentwicklung 2022; Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht

Ein Ende des Krieges ist nicht absehbar. Und wenn die Pandemie schon fast vergessen scheint vor lauter Lockerungen, wird sie uns mit ihren finanziellen Folgen möglicherweise noch einige Jahre begleiten. Die Goldpreisentwicklung 2022 wird deshalb weiter nach oben zeigen. Ein Ende des Trends beim steigenden Goldpreis ist nicht in Sicht. Eher ist zu erwarten, dass immer mehr Privatverbraucher in Gold investieren, um ihre Ersparnisse abzusichern und der Gefahr von Geldentwertung zu entgehen. Dies gilt nicht nur für Russland und die Ukraine, sondern auch für andere Länder. Gerade in China ist es seit vielen Jahren gang und gäbe, in Krisenzeiten Gold zu kaufen.

Geld anlegen in Gold und als Vermögensschutz? Goldbarren sind nur in physischer Form sicher!