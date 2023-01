Generationenkapital – Aktienrücklage für Rentenversicherung soll kommen

Schon lange wird auf eine Rentenreform gewartet, die weiter die Renten in Deutschland sichert. Nun soll das Generationenkapital kommen – in Form einer Aktienrücklage für die Gesetzliche Rentenversicherung.

Dies hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gegenüber der Nachrichtenagentur dpa verkündet. Heil: „Um langfristig Vorsorge zu treffen, schaffen wir ein Generationenkapital in Form einer Aktienrücklage für die gesetzliche Rentenversicherung”. Und: „Das ist langfristig gut angelegtes Geld, um den Beitrag in den dreißiger Jahren zu stützen.“

Teilfinanzierung der Rente am Kapitalmarkt

Die Deckungslücke der Rente zu schließen, die längst vorhanden ist, und die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer größeren werden wird. Wird dies wirklich gelingen mit dem Generationenkapital? Das ist die große Frage, die sich Hubertus Heil und die Ampelkoalition stellen werden müssen.

Wie hoch die Volatilität an den Aktienmärkten sein kann, haben die letzten Jahre gezeigt. Auch die Anfälligkeit der Börsen für Social Media Posts wie z. B. von Elon Musk, ist inzwischen mehr als augenfällig geworden. Und darauf will der Bundesarbeitsminister in seiner großen Rentenreform setzen?

Das Generationenkapital könnte zu einer Titanic werden

Nun ist die Rentenreform sicher gut gedacht. Die Finanzierung auf mehrere Beine zu stellen, mehr als bisher, ist wichtig, damit die Renten auch im kommenden Jahrzehnt noch sicher sind. Doch eine Teilfinanzierung über die Aktienmärkte könnte das ganze Konstrukt Gesetzliche Rente noch viel anfälliger machen.

Auch die Titanic wurde einst als sehr sicher eingeschätzt. Am Ende hat sie einen Eisberg gerammt – und ging unter. Dies könnte auch den noch sicheren Renten in Deutschland drohen, wenn ein Teil der Gesetzlichen Rente durch Aktien finanziert werden soll. Wenn ein Crash kommt, was jederzeit möglich ist. Würde dies bedeuten, dass nicht nur die Einzahlungen weg sind, sondern auch die Rendite.

Es wird also abzuwarten sein, wie das Generationenkapital am Ende aussehen wird in seiner Ausgestaltung. Und die Teilfinanzierung am Kapitalmarkt letztlich abgesichert sein wird. Sollte dies mit den eingezahlten Renten geschehen, dann könnte es wirklich düster aussehen um die Gesetzliche Rente in Deutschland.