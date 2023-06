Die deutsche Wirtschaft kriegt nicht mehr die Kurve. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. In Deutschland ist die politische Zukunft ungewisser denn je. Und die Inflation ist weiter hoch, ein Ende von Preisanstiegen bei Lebensmitteln ist auch aufgrund der Dürre nicht absehbar. Mehrere Gründe, darüber nachzudenken, seine Ersparnisse abzusichern. Eine Möglichkeit: Geld anlegen in Diamanten als Krisenvorsorge.

Was für Diamanten spricht

Diamanten gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Reinheitsstufen. Es müssen nicht gleich die großen Klunker für zehntausende oder hunderttausende von Euro oder Dollar sein. Beim Diamantenkauf es geht auch eine Runde kleiner.

Wichtig ist, dass die Edelsteine, die Sie kaufen wollen, mit einem Herkunftsnachweis belegt sind. Gerade wenn Sie Laie sind und sich in diesem Bereich nicht auskennen, ist es umso wichtiger, sich die Herkunft eines Diamanten belegen zu lassen.

Ein Diamant verliert seinen Wert nicht. Edelsteine sind zwar keine gesetzlich gültigen Zahlungsmittel, aber behalten ihren Wert, wenn sie nicht beschädigt werden. Geld anlegen in Diamanten als Krisenvorsorge ist deshalb durchaus eine Option. Natürlich sollten niemals alle Ersparnisse auf eine Karte gesetzt werden. Dies gilt aber nicht nur für Diamanten, sondern auch für jedwede andere Rücklagen, egal ob es sich um Gold, Aktien, Immobilien oder Bargeld handelt.

Wo kann ich Diamanten kaufen?

Diamanten können bei Juwelieren und spezialisierten Diamanthändlern gekauft werden. Längst ist es auch möglich, im Internet bei Diamant-Shops die Edelsteine zu erwerben.

Wichtig ist es vor allem beim Onlinekauf von Diamanten, genau hinzusehen: Ist der Shop seriös, sind die Edelsteine echt und haben sie einen Herkunftsnachweis? Vom Kauf ohne Nachweise der Herkunft und z. B. über Kleinanzeigen ist eher abzuraten.

Diamanten mit PayPal bezahlen

Wer Geld anlegen möchte in Diamanten, der hat je nach Edelstein-Shop verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Eine beliebte Zahlungsart auch in Deutschland ist das Bezahlen via PayPal. Mit dem Zahlungsdienst kann mit einer Emailadresse bezahlt werden, der Onlineshop selbst bekommt die Kreditkarten- oder Bankdaten nicht zu Gesicht.

Da PayPal inzwischen sehr darauf achtet, mit welchen Onlineshops und Anbietern zusammengearbeitet wird, gilt die Zahlungsmöglichkeit PayPal beim Diamantenkauf schon als guter Hinweis auf Seriosität. Durch den integrierten Käuferschutz mit Konfliktklärung und Geldrückerstattung in bestimmten Fällen sind Verbraucher hier mit einem ziemlich hohen Maß an Schutz versehen.

Zu beachten ist nur, dass es beim Kauf Höchstbeträge geben kann. Beim Erwerb von Edelsteinen und teurem Diamantschmuck kann dies eine Hürde darstellen. Praktisch ist das Bezahlen von Diamanten via PayPal allemal. Je nach Anbieter ist über den Zahlungsdienst auch der Ratenkauf von Edelsteinen möglich.

Kann ich mit Bitcoin Diamanten kaufen?

Kryptowährungen sind, allen Krisen zum Trotz, wieder im Trend. Der Bitcoin hat nach dem Einbruch auf dem Kryptomarkt wieder zugelegt, auch Ethereum hat sich längst von dem Absturz erholt.

Es gibt Edelstein-Onlineshops, die neben Zahlungsmethoden wie Kreditkarte und PayPal den Diamantenkauf auch mit Bitcoin und anderen Kryptos anbieten.

Doch auch hier gilt, genau hinzusehen, wie seriös der Diamant-Shop ist und ob es Herkunftsnachweise für die angebotenen Steine gibt.

Hat Geld anlegen in Diamanten als Krisenversorge auch Nachteile?

Während Goldbarren und Goldmünzen ganz schnell wieder zu Geld gemacht werden können, ist dies bei Edelsteinen anders. Hierfür gibt es weniger Ankaufstellen, als dies bei Gold der Fall ist.

Als Notgroschen eignen sich Diamanten deshalb eher nicht. Wer aber mit diesen Edelsteinen einen Teil seiner Ersparnisse absichern möchte, der kann Diamanten auch bei Online-Shops kaufen.

Fazit:

Geld anlegen in Diamanten ist längst nicht nur den Reichen überlassen. Auch der normale Bürger und Kleinsparer die begehrten Edelsteine kaufen.

Wichtig ist dabei für Laien nur eines: Achten Sie genau darauf, wo Sie die Diamanten kaufen. Auktionsplattformen, bei denen keine Nachweise für die Herkunft der Steine erbracht werden müssen, sollten Sie meiden.

Auch über Kleinanzeigen ist der Kauf eher nicht zu empfehlen.

Seriöse Diamant-Shops können die Herkunftsnachweise erbringen und bieten oft verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an.