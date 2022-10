Garantiezins beim Tagesgeld? Lieber weitere Zinsentwicklung abwarten!

Die gute Nachricht: Die Tagesgeldzinsen steigen! Die Banken überschlagen sich inzwischen wieder mit ihren Angeboten für Tagesgeldkonten. Doch lohnt sich ein Garantiezins beim Tagesgeld, wie er inzwischen teilweise angeboten wird?

Die Antwort darauf ist einfach: Eher nicht! Denn was nützt ein Tagesgeldkonto mit einer garantierten Verzinsung für wenige Monate. Wenn eine andere Bank längst bessere Zinsen anbietet.

Garantiezins beim Tagesgeld lohnt sich aktuell nicht

Solange davon auszugehen ist, dass der Leitzins weiter steigen wird. Solange ist auch davon auszugehen, dass die Tagesgeldzinsen weiter steigen werden. Das heißt: Ein garantierter Zinssatz für Tagesgeldkonten bringt wenig, so verlockend das Angebot auch klingen mag. Ein variabler Zinssatz hingegen, das heißt, ein Zinssatz, der sich jederzeit ändern kann, ist das Gebot der Stunde bei Tagesgeldanlagen.

Zumal der Garantiezins beim Tagesgeld je nach Angebot nicht gerade als üppig zu bezeichnen ist. Ich will keine Anbieter nennen, aber was da aktuell an Zinsen angeboten wird, das ist weniger als ein Appel und ein Ei. Da lohnt sich der ganze Aufwand nicht, ein solches Tagesgeldkonto zu eröffnen.

Variabler Zinssatz bei steigenden Zinsen

Während sich der Garantiezins beim Tagesgeld bei sinkenden Zinsen lohnen kann. Ist es in Zeiten steigender Sparzinsen sinnvoller, auf Tagesgeldkonten mit variablem Zinssatz zu setzen. So ist es möglich, die Zinserhöhungen der jeweiligen Bank direkt mitzunehmen, wenn diese kommen. Bei einem garantierten Zinssatz kommen diese nur zeitverzögert. Das heißt, es wird Geld hinausgeworfen, anstatt höhere Zinsen direkt zu bekommen.

Vorsicht Lockangebot!

Beim Tagesgeld ist eines wichtig, Garantiezins oder variabler Zinssatz hin oder her. Von Lockangeboten sollte besser die Finger gelassen werden. Es gibt durchaus vermeintlich lukrative Angebote für Tagesgeldanlagen mit überdurchschnittlich hohen Zinsen. Achten Sie aber darauf, wer diese Tagesgelder anbietet und wie es um die Einlagensicherung der jeweiligen Bank steht.

Denn was nützt der höchste Zinssatz beim Tagesgeld, wenn Ihre dort angelegten Gelder nicht sicher sind.

Tagesgeldkonto finden mit einem Tagesgeldrechner

Wenn Sie auf der Suche nach einem gut verzinsten Tagesgeldkonto sind, können Sie sich durchs Internet graben und die einzelnen Tagesgelder manuell miteinander vergleichen. Einfacher ist der Tagesgeld Vergleich mit einem Tagesgeldrechner.