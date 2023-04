Festgeld mit niedriger Mindesteinlage und hohen Zinsen

Wo finde ich ein Festgeld mit niedriger Mindesteinlage und bekomme trotzdem hohe Zinsen dafür? Diese Frage wird nicht wenige Kleinsparer umtreiben. Nicht jede und nicht jeder hat gleich mehrere tausend Euro zur freien Verfügung, die auf mehrere Monate oder Jahre auf die hohe Kante gelegt werden können. Da ist es wichtig, ein Festgeldkonto zu finden, auf dem zu guten Zinsen wenig Geld beiseite gelegt werden kann.

Festgeld mit niedriger Mindesteinlage

Bei der Oney Bank, die ganz neu bei WeltSparen zu finden ist, gibt es diese Möglichkeit. Mit einer Mindesteinlage von nur 15 Euro können auch SparerInnen mit wenig Geld ein Festgeldkonto mit aktuell guten Zinsen eröffnen.

Die als Festgeld auf der französischen Bank angelegten Gelder sind mit bis zu 100.000 Euro je Kunde über die Einlagensicherung abgesichert. Trotzdem bietet das Geldinstitut vergleichsweise hohe Festgeldzinsen an.

Aktuelle Festgeldzinsen bei der Oney Bank

Bei der Oney Bank können derzeit Festgeldkonten mit sieben verschiedene Festgeldlaufzeiten eröffnet werden. Los geht es mit dem Festgeld mit der Laufzeit von drei Monaten bis zum Festgeld mit einer Laufzeiten von 36 Monaten. Bereits bei einer Festgeldlaufzeit von 12 Monaten bietet die Bank Zinsen in Höhe von 3,20 Prozent p.a. an!

Das Festgeld der Oney Bank kann über WeltSparen abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie direkt auf der Plattform, siehe hier. *

Oney Bank Festgeldzinsen

Festgeld 3 Monate: 2,20 % p. a.

Festgeld 6 Monate: 2,75 % p. a

Festgeld 9 Monate: 2,85 % p.a

Festgeld 12 Monate: 3,20 % p. a.

Festgeld 18 Monate: 3,30 % p. a

Festgeld 24 Monate: 3,40 % p. a

Festgeld 36 Monate: 3,40 % p. a

(Stand 19. April 2023)

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.