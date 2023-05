Festgeld 2023 mit Prämie eröffnen

Festgeldkonten sind wieder spannend geworden für Sparer. Festgeld 2023 lässt sich endlich mit Prämie eröffnen. Die IKB hat besonders gute Nachrichten für Neukunden. Für die Eröffnung eines Festgeldkontos erhalten IKB Neukund*innen eine Prämie von 75 Euro. Es gelten die von der Bank festgelegten Voraussetzungen für den Prämienanspruch für die Festgeld Prämie.

Voraussetzungen für die Festgeld 2023 Prämie

Prämienanspruch haben Neukund*innen der IKB = Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten kein Konto bei dieser Bank geführt haben).

Die Mindestlaufzeit des IKB Festgeldkontos beträgt 2 Jahre.

Der Mindestbetrag für die Festgeldanlage liegt bei 10.000 Euro.

Die Auszahlung der IKB Festgeld Prämie erfolgt auf das IKB Cashkonto. Die Prämie steht laut Bank zur freien Verwendung. Die Prämie kann ausgezahlt oder angelegt werden.

Das Festgeld 2023 mit Prämie können Sie online eröffnen. Das geht ganz einfach hier. *





IKB bietet 2023 Festgeld mit Prämie

Die aktuellen Festgeldzinsen der Bank können sich sehen lassen. Für das Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit gibt es bei der IKB im Moment 3,00 % p.a. Für die Laufzeiten von drie bis 10 Jahren gibt es 3,50 % p.a.

Für bei der IKB angelegte Festgelder und Tagesgelder gilt die deutsche Einlagensicherung.

Laut unserer Recherche ist das Festgeldangebot der IKB für 3 Jahre inkl. Prämie das derzeit beste Zinsangebot auf dem Markt! Zudem punktet die IKB mit deutscher Einlagensicherung.

Wenn Sie ein Festgeldkonto mit niedriger Mindesteinlage eröffnen möchten, könnte das Oney Festgeld interessant sein für Sie. Mehr Infos dazu siehe hier.

Festgeld bleibt eine attraktive Sache, auch wenn die Zinsen aktuell niedriger sind als die Inflationsrate. Da mittelbar von einer sinkenden Inflation auszugehen ist, könnte sich dies gerade in langjährigen Festgeldanlagen ausgleichen.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.