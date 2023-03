EZB nimmt nächste Leitzinserhöhung vor

Die EZB erhöht erneut den Leitzins, um weitere 0,5 Prozent. Was die Leitzinserhöhung für KreditnehmerInnen und für SparerInnen bedeutet? Die Antwort gibt es hier.

Inhaltsverzeichnis







Was die Leitzinserhöhung für Verbraucher bedeutet

Nach Jahren der Nullzins-Politik hat die EZB den Leitzins in mehreren, schnellen Schritten wieder deutlich erhöht. Heute hat der Rat der Europäischen Zentralbank die nächste Erhöhung beschlossen. Um weitere 50 Basispunkte wird der Leitzins auf 3,0 Prozent steigen. Der Einlagenzins wird auf 2,5 Prozent erhöht.

Die Folge der Leitzinserhöhung für SparerInnen

Für Sparerinnen und Sparer ist dies eine gute Nachricht. Es ist davon auszugehen, dass zumindest bei einem Teil der Banken die Zinsen für Tagesgeldkonten und für Festgeldanlagen weiter steigen werden. Zwar ziehen nach wie vor nicht alle Banken mit, wie auch eine aktuelle Verivox-Analyse zeigt. Doch zumindest viele Direktbanken passen ihre Zinsen für Spareinlagen wie z. B. Tagesgeld und Festgeld weiter nach oben an.

Laut der Analyse des Vergleichsportals Verivox gibt es bei 282 Banken immer noch nur Nullzinsen, trotz des mittlerweile deutlich angestiegenen Leitzinses. Vor allem im regionalen Sektor sollen die Geldinstitute bislang sehr knickerig sein mit den Zinsen und starr an dem Nullzins für ihre Tagesgeldkonten festhalten.

Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH: „Die Regionalbanken spekulieren auf die Treue ihrer Kunden und lassen sich mit Zinserhöhungen Zeit“. Maier weiter: „Zwar ist die Zahl der Banken mit Nullzinsen auch unter den regionalen Kreditinstituten rückläufig. Aber Sparkassen und Volksbanken verabschieden sich nur sehr zögerlich von den Nullzinsen.“

Die Folge der Zinserhöhung für KreditnehmerInnen

Anders als für SparerInnen ist die Leitzinserhöhung für Kreditnehmer keine gute Nachricht. In der Folge der Zinserhöhung werden die Zinsen für Ratenkredite und für Dispokredite weiter steigen. Und das vermutlich deutlich.

Während nach wie vor nicht alle Banken den höheren Leitzins mittels höherer Sparzinsen an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, sieht dies bei den Kreditzinsen ganz anders aus. Hier wird bislang jede Leitzinserhöhung voll eingepreist und kommen in Form höherer Kreditzinsen bei den KundInnen an.