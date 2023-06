Evotec wieder im MDax, Shop Apotheke steigt überraschend auf

Zum 19. Juni 2023 gibt es einige Wechsel in der DAX-Indexfamilie. Dies gab die Deutsche Börse in einer Pressemitteilung bekannt. Das BioTech-Unternehmen Evotec kehrt in den MDax zurück. Neu ist die Shop Apotheke, die überraschend erneut in die zweitwichtigste deutsche Indexklasse aufsteigt. Ebenfalls in den Mdax aufsteigen werden auf Montag übernächster Woche die Software AG und der Spezialverpackungs- und Abfüllanlagenhersteller Krones.

Evotec nach Hackerangriff wieder im MDax

Die Rückkehr des BioTech-Unternehmens in den Nebenwerteindex kann vollzogen werden, nachdem Evotec mittlerweile den Geschäftsbericht veröffentlichen konnte. Dieser kam verspätet, da das Unternehmen die eigenen Systeme nach einem Hackerangriff heruntergefahren hatte.

Auch in den TecDax kehrt Evotec zurück. Im Index der 30 größten deutschen Technologieunternehmen muss Suse der Linux-Softwareanbieter, dem BioTech-Unternehmen den Platz freimachen.

Shop Apotheke steigt in den MDax auf

Überraschend kommt für Experten der Aufstieg der Shop Apotheke in den MDax. Der Aktienkurs der im vergangenen Jahr stark abgestürzten Aktie hat sich aber in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Das reichte offensichtlich für die Rückeroberung des MDax-Platzes, den die Aktie im September 2021 verloren hatte.

Kehrt die Lufthansa-Aktie in den DAX zurück?

Noch spannender wird die nächste turnusmäßige Index-Überprüfung. Dann wird sich die Frage geklärt haben, ob die Aktie der Deutschen Lufthansa nach einem dreijährigen Ausflug in den MDax wieder den Aufstieg in die höchste deutsche Indexklasse schafft.

Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa, sagte bereits auf der Hauptversammlung der deutschen Airline im Mai, dass „Die Aussichten auf eine Rückkehr in den Dax“ gut stehen. Noch aber hat es für die Lufthansa-Aktie nicht gereicht, um sich wieder in Deutschlands wichtigste börsengehandelte Unternehmen einzureihen.