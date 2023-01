ETFs Test – Anlegen mit ETF

Im ETFs Test hat Finanztest über 2.100 ETF unter die Lupe genommen. Aufgezeigt werden im ETF Spezial der Stiftung Warentest die Top-Fonds für Einsteiger und für Profis. Auch wurde der Blick auf nachhaltige Aktien-ETF gerichtet, was heutzutage immer wichtiger für Anleger wird.

Wer nach umfassenden Informationen über ETFs sucht, der muss sich gerade online durch so Einiges an Seiten quälen. Viele wollen irgendetwas verkaufen, aber einen neutralen ETFs Test zu finden, ist schwer.

Neutraler ETFs Test

Für all jene, die informiert werden wollen über ETF und die sich nach einem oder mehreren Investmentfonds umsehen möchte, der findet im Finanztest Spezial Anlegen mit ETF durchaus Einiges an Infos. Da werden Fragen geklärt, was ETFs eigentlich sind. Und was es für Vorteile hat, Geld in Indexfonds anzulegen anstatt in einzelnen Aktien.

Der große Vorteil an Tests der Stiftung Warentest und der Zeitschrift Finanztest liegt nach wie vor auf der Hand: Sie sind neutral. Da fließen keine Provisionen für die erfolgten Tests, da werden nicht bestimmte Produkte mehr berücksichtigt als andere.

Anlegen mit ETF

Inhaltlich geht das aktuelle Finanztest Spezial auf viele verschiedene ETFs ein. Da sich die Aktienmärkte wieder beruhigte haben nach unruhigen Zeiten und es mit den Börsenkursen wieder bergauf geht. Wird natürlich das Thema ETF wieder attraktiver für Anleger. Hier lassen sich auch mit schmalerem Geldbeutel Anlagemöglichkeiten finden, z. B. mit einem ETF Sparplan.

Die Kosten sind bei ETFs niedrig, das angelegte Geld selbst ist durch die Anlage in einen Indexfonds breit gestreut. Geld anlegen in ETF bietet außerdem den Vorteil, dass die Investition immer transparent ist. Das heißt, Anleger wissen, in welchen Indexfonds ihre Anlage geflossen ist.

Da das Finanztest Spezial Anlegen mit ETF nicht nur umfassenden ETFs Test bietet, sondern auch noch zahlreiche Informationen rund um das Thema Indexfonds, bietet sich das Heft auch für Einsteiger an.

