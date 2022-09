DIW Konjunkturbarometer September 2022: Wir sind schon in der Rezession

Während manche Konjunkturforscher die Rezession 2023 kommen sehen. Schreibt das DIW heute, dass die deutsche Wirtschaft bereits in der Rezession steckt. Das DIW Konjunkturbarometer September 2022 liegt auf nur 79,8 Punkten, und liegt deutlich unter der 100-Punkte-Schwelle, die für ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Deutschland steht.

DIW Konjunkturbarometer September 2022: Hohe Wachstumsverluste erwartet

„Deutschland steckt in der Rezession und leider ist momentan kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, schreibt DIW-Konjunkturexperte Guido Baldi. „Der vom russischen Präsidenten angezettelte Krieg in der Ukraine und seine weitreichenden Folgen dürften 2022 und 2023 zu Wachstumsverlusten in Deutschland von grob geschätzt fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts führen.“

Lohnt sich die Produktion überhaupt noch?

Es sind keine guten Nachrichten, die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) kommen. Laura Pagenhardt, DIW-Konjunkturexpertin über das Konjunkturbarometer für September: „Preissteigerungen für Energie auf der einen und Unsicherheit auf der anderen Seite dämpfen die realen Umsätze und die Geschäftserwartungen.“ Pagenhardt weiter: „Für einige Firmen könnte sich bald die Frage stellen, ob es sich aktuell überhaupt noch lohnt, die Produktion aufrechtzuerhalten.“

Bereits im August hatte das DIW einen Rückgang der deutschen Konjunktur erwartet. Dass die Erwartungen der Unternehmen nicht gestiegen sind, zeigt, sondern weiter niedrig sind, zeigt, wie hoch die Ängste sind.

Trotz Entlastungspaketen weiter große Sorgen

„Viele Menschen und Unternehmen blicken trotz der bisher beschlossenen Entlastungspakete der Bundesregierung mit großen Sorgen in die Zukunft. Diese berechtigten Ängste bremsen die Konsum- und Investitionsneigung zusätzlich und drohen die Rezession noch weiter zu verschärfen“, merkt Guido Baldi angesichts der weiter schlechten Erwartungen, die sich im DIW Konjunkturbarometer September 2022 abbilden, an.

Was wird noch auf uns zukommen in diesem Herbst und Winter, wenn die Aussichten jetzt schon so düster sind? Mit aller Macht gegen die hohen Energiepreise und die immer weiter ansteigenden Lebensmittelpreise zu demonstrieren, wird nichts daran ändern, in welcher Lage die deutsche Wirtschaft steckt. In unsere Gesellschaft und in andere Menschen zu investieren, würde uns hingegen zusammenschweißen und weiterbringen…