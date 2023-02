Dispokredit schnell umschulden – Finger weg vom teuren Dispo!

Nicht nur die Bauzinsen steigen 2023 weiter an. Auch die Dispozinsen haben es in diesem Jahr in sich. Der in den vergangenen Monaten mehrmals angehobene Leitzins hatte Zinserhöhungen bei Ratenkrediten und bei Überziehungskrediten zur Folge. Der Trend geht zu weiter steigenden Dispozinsen, da die EZB bereits für diesen Monat die nächste Leitzinserhöhung angekündigt hat. Da heißt es nur eines: Finger weg vom teuren Dispo und den bestehenden Dispokredit schnell umschulden.

Ratenkredit für die Dispo Umschuldung nutzen

Wer seinen Dispokredit umschulden möchte, der kann dies mit einem Ratenkredit am einfachsten machen. Ein Ratenkredit ist ohne Zweckbindung. Die Aufnahme dieses Kredits zur Dispo Umschuldung muss auch nicht bei der Bank erfolgen, bei der das Girokonto geführt wird.

Mitunter kann ein Kredit bei einer anderen Bank zum Umschulden sogar günstiger sein. Einen schnellen Überblick über Ratenkredite bietet auch der Ratenkredit Rechner am Ende dieses Artikels.

Dispo immer nur kurzfristig nutzen!

Dispokredite sind eine teure Art der Finanzierung. Diese Kreditart ist immer nur kurzfristig angelegt und sollte deshalb nicht auf Dauer genutzt werden. Anders als bei anderen Kreditarten, bei denen die Raten und die Rückzahlung im Kreditvertrag festgelegt ist. Sind bei einem Dispo nur der maximale Kreditrahmen und die Höhe der Kreditzinsen festgelegt.

Während sich die Zinsen bei anderen Krediten über die gesamte Laufzeit des Darlehens nicht ändern kann. Ist dies beim Dispokredit anders. Der Zinssatz für den Dispo ist grundsätzlich variabel. Das heißt, die Höhe der Dispozinsen kann sich jederzeit ändern. Und genau dies passiert seit eigenen Monaten: Die Zinsen für Dispokredite steigen immer weiter an.

Dispokredit schnell umschulden mit günstigerem Ratenkredit!

Je höher die Dispozinsen sind, umso teurer wird die Rückzahlung. Und umso schwieriger wird es, diese dann auch zu stemmen. Deshalb sollte ein Dispo nur dann genutzt werden, wenn es wirklich nicht anders geht. Und danach sollte das Girokonto möglichst schnell wieder ausgeglichen werden.

Ist dies nicht aus eigenen Mitteln möglich, ist es wichtig, den Dispokredit umschulden zu lassen mit einem Ratenkredit. Und das möglichst schnell, bevor die Zinsen und Zinseszinsen einen immer weiter in die Schuldenspirale reißen.