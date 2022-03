Die Trades erfolgreicher Krypto Trader kopieren #SocialTrading #Copytrading

Kryptos kaufen, mit Aktien und ETFs handeln und CFD Trading. All dies sind beliebte Anlagemöglichkeiten. Doch wo kann ich Geld damit verdienen, wenn ich nur Einsteiger ohne Kenntnisse bin? Möglich ist dies auf Social Trading Plattformen wie eToro und NAGA.. Diese Plattformen bieten das so genannte Copytrading an. Das heißt, du kannst dort z. B. die Trades erfolgreicher Krypto Trader kopieren und beim CFD Handel dem Trend anderer Trader folgen.

Die Social Trading Plattform NAGA bietet 800 Finanzinstrumente an 14 Börsen an. Dazu gehört die Möglichkeit, auf NAGA echte Kryptowährungen zu kaufen, und gebührenfrei Aktien zu handeln. Du kannst dort CFDs auf Kryptos handeln und auch auf andere Anlagearten wie ETFs und Währungen.

Trading-Positionen der besten Top-Investoren in Echtzeit kopieren

Es gibt Trader, die setzen erfolgreich Positionen im CFD handeln, kaufen die richtigen Aktien und und und. Doch was ist, wenn ich Einsteiger bin und bisher nur wenig Ahnung habe von diesen attraktiven Investitionsmöglichkeiten? Dann habe ich die Möglichkeit, beim Social Trading die Trading-Positionen der besten Top-Investoren in Echtzeit zu kopieren. Sind sie dann weiter erfolgreich, kann ich mit den Handelstrategien und Handelsaktivitäten erfolgreicher Trader Gewinne machen.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass ein bisher erfolgreicher Trader auch weiterhin ein Top-Investor sein wird. Deshalb ist auch beim Copytrading immer auch ein Risiko mit dabei, dies darf nicht vergessen werden.

Die Trades erfolgreicher Krypto Trader per App kopieren

Das mobile Handeln von Aktien und ETFs und das Mobile Trading von CFDs ist immer mehr in. Nicht jeder möchte mehr einen Computer haben, um seine Geldanlage zu tätigen. Das Smartphone bietet durch Apps mehr Möglichkeiten denn je. Dies gilt auch, wenn Sie die Trades erfolgreicher Krypto Trader per App kopieren möchten.

Bei NAGA können Sie eine solche Copytrading App nutzen. Die Kontoeröffnung ist innerhalb von 24 Stunden möglich. Inklusive im NAGA Kundenkonto ist auch eine kostenlose Kryptowährungs-Wallet. Und auch ein kostenloser Krypto-Börsen Account powered by NAGAX.com ist enthalten, sowie eine NAGA Prepaid Mastercard und ein IBAN-Konto via NAGA PAY.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Social Trading Plattform angibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.