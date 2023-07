Auch wenn es viele Kritiker gibt, Kryptowährungen sind nach wie vor spannend für viele Anleger. Nach dem starken Einbruch auf dem Kryptomarkt haben sich die Kurse zwar noch nicht wieder ganz erholt. Doch zumindest kam es nicht zu weiteren zweistelligen Kurseinbrüchen. Die Top Kryptokurse im Juli 2023 sind:

Bitcoin bleibt die Nummer 1

Mit einem Kurs von 30.438,02 US Dollar je Coin bleibt der Bitcoin auch im Juli 2023 die unangefochtene Nummer 1 der Kryptos. Die Cyberdevise könnte zudem von der stärkeren Regulierung durch die US-Behörden profitieren.

Mit einer Marktkapitalisierung von 591.006.043.865 US Dollar ist der Bitcoin auch vom starken Ethereum noch lange nicht einholbar.

Ethereum die geschlagene Nummer

Lange sah es so aus, als könnte ETH dem Bitcoin das Wasser reichen. Doch nach wie vor ist Ethereum die Nummer 2. Je nach „Tagesform“ liegt Tether Gold sogar vor ETH. Ob Ethereum noch einmal den Weg zur alten Stärke finden wird? Dies bleibt abzuwarten. Investoren, die auf NFTs gesetzt haben, dürfte dies weiter bitter aufstoßen, haben sie diese doch mit ETH bezahlt und mussten mitansehen, wir ihr Vermögen durch die Kurseinbrüche am Kryptomarkt den Bach runterging.

Top Kryptokurse im Juli 2023: Tether Gold holt auf

Aktuell liegt Ethereum laut Coinmarketcap auf einem Kurs von 1.918,12 US Dollar. Tether Gold liegt mit einem Preis von 1.917,74 US Dollar nur knapp dahinter.

PAX Gold wird zum ernstzunehmenden Krypto-Konkurrenten

Während zahlreiche Medien der Kryptowährung Cardano zuschreiben wollten, dass sie der große neue Bitcoin-Konkurrent werden würde, ging die Cyberwährung im Zuge der Kurseinbrüche am Kryptomarkt den Bach runter. Dafür hat sich eine andere digitale Währung aufgemacht, zumindest Ethereum den Kampf anzusagen.

Pax Gold, mit Kursnamen PAXG, ist in Sachen Kurs nicht mehr allzu weit entfernt von Ethereum. Aktuell liegt der Kurs von Pax Gold auf 1.902,15 US – mit einer Marktkapitalisierung von 483.653.320 US Dollar.

Die Top Kryptokurse im Juli 2023 – Was bringt die 2. Jahreshälfte?

Mit dem Juli hat zugleich die 2. Jahreshälfte von 2023 begonnen. Wo wird die Reise hingehen für die Kryptowährungen und welche werden vielleicht nicht nur die Top Kryptokurse im Juli 2023 sein?

In eine Glaskugel kann niemand schauen. Eines kann aber vermutlich mit großer Sicherheit gesagt werden: Dass der Bitcoin auch im 2. Halbjahr 2023 die unangefochtene Nummer 1 der Kryptos bleiben wird. Und das Ethereum vermutlich weiter zu kämpfen hat, nicht gegen andere Cyberdevisen an Boden zu verlieren.

