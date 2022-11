Die größte Finanz-Blase aller Zeiten – Knallen uns die Krisen um die Ohren?

In schlechten Zeiten sind sie nicht weit, die kleinen und großen Krisenpropheten, die den Untergang unserer Welt – oder unseres Finanzsystems – schon kommen sehen. So manche Aussage kann man dann getrost beiseite legen und vergessen. Weil die Dinge immer wieder auch anders kommen. So ist Deutschland recht unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen, während es andere Länder wie z. B. die USA, Spanien und Griechenland ziemlich hart getroffen wurden.

Es droht die größte Inflation aller Zeiten zu werden – nicht in dem Sinne der höchsten Inflationsraten, sondern im Sinne der am meisten durch sie global vernichteten Ersparnisse. Dimitri Speck – “Die größte Finanzblase aller Zeiten”

Nun haben wir allerdings nicht nur mit einer Krise zu kämpfen, sondern mit mehreren Krisen in Folge. Die eine – die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen – noch nicht abgeschlossen, hat uns schon die nächste – die hohen Energiepreise und die stark angestiegenen Preise für Nahrungsmittel wegen des Ukraine-Kriegs – im Griff. Mitten hinein in diese Situation erscheint das Buch von Dimitri Speck, „Die größte Finanz-Blase aller Zeiten“.

Wieder nur ein weiterer Krisenprophet? Oder hat da einer verstanden, dass uns die Krisen um die Ohren knallen werden?

Natürlich kann man Finanz- und Wirtschaftskrisen immer nur im Nachhinein wirklich analysieren. Es gibt immer noch Variablen, während einer Krise, die deren Verlauf in die eine oder die andere Richtung verändern können. Selbst die großen Wirtschaftstheorien können deshalb völlig falsch liegen, wenn eine Variable einen Krisenverlauf so verändert, dass sie anders ist als alle bekannten Krisen davon.

Inzwischen haben wir mit einer Folge von Krisen zu kämpfen. Und die Luft wird in vielen Bereichen immer dünner. Die deutsche Volkswirtschaft ist angeschlagen. Und wirkt aufgrund der hohen Kosten für Energie und den immer noch vorhandenen Lieferkettenproblemen langsam sogar wie angezählt. Das auf großes Wachstum China hat mit wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen. Der viel gefeierte S&P 500 Aktienindex hat seit Jahresbeginn 22 Prozent an Wert verloren. Die EZB hat die hohe Inflation regelrecht verschlafen und die Zinsen viel zu spät erhöht – das rächt sich jetzt, indem die Inflationsrate nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Und und und.

Diese und viele andere Verwerfungen könnten tatsächlich Die größte Finanz-Blase aller Zeiten auslösen. Dimitri Speck nimmt in seinem Buch zahlreiche wichtige Dinge auf, die uns allen zu denken geben sollten. Ein Krisenprophet, der durchaus in Einigem Recht haben dürfte. Keiner, der laut schreit, dass die Finanzwelt untergeht. Sondern der belegt, warum es wohl noch viel schlimmer kommen wird, als es jetzt schon ist.

Da beim Platzen der Größten Blase aller Zeiten weitaus mehr realwirtschaftliche Fehlentwicklungen korrigiert werden als beim Platzen von Teil-Blasen wie beispielsweise der 2008 bei der Finanzkrise, sollten Sie sich entsprechend auch auf die Möglichkeit einer erheblich schwereren Krise einstellen als die Finanzkrise 2008. Dimitri Speck – “Die größte Finanzblase aller Zeiten”

1 ½ Jahre, bevor die Finanzkrise viele Länder mit voller Wucht traf, Millionen von Menschen ihre Ersparnisse verloren und wiederum Millionen in der Obdachlosigkeit landeten, weil sie ihre Hauskredite nicht mehr bedienen konnten, hatte ich mit dem Schreiben von Finanznews und Wirtschaftsnachrichten begonnen. Themen, die mich schon lange davor interessierten, und die mich auch nach 15 Jahren immer noch nicht loslassen. Auch wenn es „leichtere“ Themenbereiche gibt, die weniger an die Substanz gehen, als in Krisenzeiten News aus diesem Bereich zu schreiben.

Doch zum ersten Mal kommt auch mir die nackte Angst, wie alles werden wird und wo unser Land und die Welt in ein paar Jahren stehen wird.

Ob alles so kommen wird, wie es Dimitri Speck in seinem Buch „Die größte Finanz-Blase aller Zeiten“ formuliert? Das werden wir erst eines Tages wissen.

Möge Gott uns davor schützen, dass sich unsere Gesellschaft noch weiter spaltet und wir zusammen als ein Land durch diese dunkle Krisenzeit gehen können.

Dimitri Specks Buch „Die größte Finanz-Blase aller Zeiten“ ist erschienen im FinanzBuch Verlag. Das Buch können Sie z. B. hier bestellen. *

Dimitri Speck – Die größte Finanz-Blase aller Zeiten FinanzBuch Verlag

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.