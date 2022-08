Die Dispozinsen steigen wieder – Die negative Seite der Leitzinserhöhung #Girokonto #Geldnews

Im letzten Monat hat die EZB den Leitzins für die Eurozone endlich erhöht. Der Schritt war schon lange gefordert worden von Experten, um die dramatisch steigende Inflation zu dämmen. Doch was sich positiv auf die Zinsen für Tagesgeldkonten und Festgelder auswirkt. Das hat leider auch eine negative Seite: Durch die Leitzinserhöhung steigen auch die Dispozinsen wieder.

Steigende Zinsen für Dispokredite

Der Dispokredit gehört zu den kurzfristigen Krediten. Umso höher sind je nach Bank oder Sparkasse auch die Zinsen für den Dispo. Während bei Ratenkrediten ein über die gesamte Kreditlaufzeit vereinbarter Zinssatz gezahlt wird. Können sich die Zinsen für Dispokredite jederzeit und von heute auf morgen ändern.

Genau dies erleben zurzeit viele Bankkunden in Deutschland. Da steigt binnen kurzer Zeit der Zinssatz für ihren Dispokredit, weil ihre Girokonto führende Bank die Dispozinsen anzieht. Da hilft es dann nur, den Dispo so schnell wie möglich abzuzahlen. Oder den Dispokredit in einen normalen Ratenkredit mit niedrigeren Kreditzinsen umzuschulden. Oder gegebenenfalls zu einem anderen Geldinstitut mit niedrigeren Dispozinsen zu wechseln.

Girokonto wechseln um bei Dispozinsen zu sparen

An den Zinsen sparen beim Dispokredit. Das geht bei steigenden Dispozinsen nur noch, wenn zu einer Bank gewechselt wird, bei der die Zinsen für den Dispo niedrig sind. Wichtig ist es in diesem Fall, vor dem Wechsel einen Girokonto Vergleich zu machen. Denn allein die Höhe der Dispozinsen sollte kaum für einen Girokonto Wechsel ausschlaggebend sein. Außerdem ist es bei einem Bankwechsel wichtig, auch darauf zu achten, wie hoch die Kontoführungsgebühren gegebenenfalls sind.

Vorsicht bei kostenlosen Girokonten!

Denn allzu gerne werben die Geldinstitute immer noch damit, dass ein Girokonto kostenlos angeboten wird. Oft ist dies aber nur dann der Fall, wenn ein bestimmter monatlicher Geldbetrag auf dem Konto eingeht. Dann kann aber nicht von einem kostenlosen Girokonto gesprochen werden, da das „kostenlos“ oder „kostenfrei“ an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.

Auch hier gilt es deshalb, beim Girokonto Vergleich genau hinzusehen. Denn nur wenn alles stimmt, die Höhe der Dispozinsen und die Kosten für das Konto sowieso die Kontokonditionen, ist es am Ende ein sehr gutes Girokonto.