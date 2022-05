Die aktuellen Top 5 der Kryptos nach der Marktkapitalisierung

Kryptowährungen sind eine spannende Sache. Immer mehr Investoren und auch Kleinsparer finden die Anlage in Cryptos attraktiv. Doch welche sind die aktuellen Top 5 Kryptos nach der Marktkapitalisierung?

Nummer 1: Bitcoin

Die unangefochtene Nummer 1 der Kryptowährungen ist nach wie vor der Bitcoin. Der BTC, wie die digitale Währung auf dem Kryptomarkt genannt wird, hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 540 Milliarden US Dollar erreicht. Auch wenn der Preis aktuell deutlich niedriger ist als er es noch vor einigen Monaten war – der Bitcoin wird wohl auch noch auf lange Zeit die ungeschlagene Nummer 1 der aktuellen Top 5 Kryptos nach der Marktkapitalisierung sein.

Nummer 2 der aktuellen Top 5 der Kryptos nach der Marktkapitalisierung: Ethereum

Ether, die Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks hat sich in den letzten Jahren aufgemacht, dem Bitcoin die Stirn zu bieten. Auch wenn die Marktkapitalisierung von Ether noch weit entfernt ist von der des Bitcoin, ETH hat inzwischen auch schon eine Kapitalisierung von mehr als 235 Milliarden Euro auf dem Kryptomarkt erreicht. Ethereum gehört auch zu den besten Kryptos 2022.

Nummer 3: Tether

Tether, abgekürzt USDT ist keine Kryptowährung, wie wir sie vom Bitcoin oder Ethereum kennen. Tether gehört zu den so genannten Stablecoins. Der Wert solcher Stablecoins ist immer an eine bestimmte Fiat-Währung gekoppelt. Im Falle von Tether ist dies der US Dollar. Das heißt, 1 Tether entspricht vom Wert her in der Regel 1 US Dollar. USDT hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 184 Milliarden US Dollar erreicht.

Nummer 4: USD Coin

Der USD Coin ist bei vielen Einsteigern und nicht großen Investoren durchaus noch eine unbekannte Crypto. Dennoch gehört USDC, wie USD Coin im Handel abgekürzt wird, inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 48 Milliarden US Dollar erreicht. Wenn auch der Wert der einzelnen Coins selbst vergleichsweise sehr niedrig ist, gehört USD Coin zu den aktuellen Top 5 Kryptos nach der Marktkapitalisierung.

Nummer 5 der aktuellen Top 5 der Kryptos: BNB

Die Nummer 5 der aktuell besten Kryptos nach der Marktkapitalisierung ist der Binance Coin. BNB war anfangs nur die interne Kryptowährung der Crypto Börse Binance, wird aber längst auch auf dem freien Markt und außerhalb von Binance selbst gehandelt. Der BNB Coin hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 44 Milliarden US Dollar erreicht. Sollte die Krypto Börse weiter so erfolgreich sein, ist von einer steigenden Kapitalisierung der BNB Coins auf dem Kryptowährungen Markt auszugehen.