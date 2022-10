Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger #Buchtipp

Wie jetzt, noch ein Buch über Aktienanlagen? Gibt es nicht schon gefühlt hunderttausend Ratgeber in diesem Bereich? Über die Jahre hinweg sind viele Bücher in meinem Regal gelandet, die über Aktien und Anlegen in Wertpapiere schreiben. All zu viel Neues war da kaum mehr zu finden. Deshalb war ich zugegebenermaßen skeptisch, als die Info zu „Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger“ in meinem Posteingang gelandet ist. Sollte dieses Buch tatsächlich mehr bieten als all die Aktien-Ratgeber davor? Schon beim ersten Stöbern war klar: Das könnte ein Buch mit Mehrwert sein.

Und tatsächlich hebt sich „Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger“ von vielen anderen Ratgebern in diesem Bereich ab. Es ist ein Buch, in dem viel fundiertes Wissen weitergegeben wird, das so in einem einzigen Sachbuch zusammengefasst, nur wenig zu finden ist. Für Einsteiger mag es nicht die passende Lektüre sein, dafür geht es zu sehr in die Tiefe. Doch wer sich bereits mit Finanzen beschäftigt hat und hin und wieder auch das Geschehen an den Börsen verfolgt. Für den kann das Buch von eine spannende Lektüre darstellen.

„Vielleicht sind Sie schon lange an der Börse unterwegs und wissen bereits vieles. Oder Sie haben Ihre Liebe zur Aktie erst in jüngster Zeit entdeckt. Aber klar ist: Zu lernen gibt es mit Sicherheit immer noch etwas.“ Aus dem Vorwort von Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger

Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger

Was dieses Buch von zahlreichen anderen Aktien- und Börsentipps-Büchern unterscheidet? Dass es nicht nur aus einer Hand stammt, sondern von fünf AutorInnen geschrieben wurde – und trotzdem aus einem einzigen Guss daherkommt. Man merkt Gisela Baur, Hans G. Linder, Brigitte Wallstabe-Watermann, Antonie Klotz und Peter Thilo Hasler an, dass sie wissen, über was sie reden. Und dass sie beim Schreiben der Texte ihre Zielgruppe im Auge hatten.

„Alles über Börsentrends, Anlagestrategien, Aktienauswahl, Bilanzen und Steuern fundiert erklärt“ heißt es im Untertitel des Handbuchs. Und wer schon immer ein solch zusammenfassendes Werk gesucht hat, der wird mit „Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger“ möglicherweise genau die Lektüre finden, die wie ein Deckel auf den Topf passt.

Ich weiß, man merkt mir an, dass ich begeistert bin von diesem Buch. Meine anfängliche Skepsis hat sich durch die Lektüre des Handbuchs schnell gewandelt, weil ich den Mehrwert sehe, den dieses Sachbuch mit sich bringt. Und wer in Aktien anlegen möchte und wissen will, wie die Börse funktioniert und was alles bei der Anlage in Wertpapiere zu beachten ist. Der hat mit diesem Buch einen guten Ratgeber an der Hand.

Das große Handbuch für erfolgreiche Aktien-Anleger erscheint heute beim FinanzBuch Verlag.