Crypto Vreneli – Eine neue Anlageklasse entsteht: Phygital Asset Coin

In einer Welt, in der es so viele unterschiedliche Assets gibt, dass kaum mehr Neues möglich scheint, ist mit der Asset-Innovation Crypto Vreneli doch noch Platz für eine neue Anlageklasse: Phygital Asset Coin. Was einen für uns Deutsche vielleicht ein erst gewöhnungsbedürftiger Name ist, erklärt sich schnell. Crypto Vreneli ist die Verschmelzung von Vreneli, einer klassischen Schweizer Goldmünze, mit einem NFC-Chip. NFC ist die Abkürzung für Near Field Communication, die wir schon von unseren Bankkarten und Kreditkarten kennen, wenn wir diese auch zum kontaktlosen Bezahlen nutzen.

Inhaltsverzeichnis





Crypto meets klassische Goldmünze

Nun hört sich das vielleicht für Kritiker von Kryptowährungen etwas abstrus an. So nach dem Motto: Da kommt wieder was Neues, was am Ende nichts wert ist. Doch weit gefehlt! Bei Crypto Vreneli handelt es sich um eine Innovation, die für KäuferInnen und SammlerInnen der klassischen Schweizer Goldmünze zukünftig zum absoluten Highlight werden könnte.

Auf dem NFC-Chip der Neuauflage der Vreneli ist ein Avatar hinterlegt. Mit diesem ist es via App möglich, in die Blockchain zu gelangen: Dort ist der digitale Vermögenswert der Goldmünze hinterlegt. Da auf der Blockchain nichts gelöscht werden kann, ist dies unveränderlich und nicht austauschbar. Laut des Edelmetallhändlers philoro Schweiz steht die neue Goldmünze „für die Fusion zweier Anlageklassen: physisch und digital“.

Crypto Vreneli spannend für Anleger und Techfreaks

Wenn Tradition und Moderne verschmelzen, wie es bei der Neuauflage der beliebten Schweizer Goldmünze Vreneli mit Crypto Vreneli der Fall ist, dann horchen nicht nur Sammler auf. Auch bei Tech Freaks und KunstsammlerInnen wird dies für Einiges an Aufmerksamkeit sorgen.

„Die Einzigartigkeit jedes einzelnen Crypto Vreneli festigt sich in einer Pixel-Art-Grafik.“, so philoro Schweiz. Und weiter: „Sie zeigt das klassische Vreneli-Motiv in vielfältigen Abwandlungen. Die Besitzer des neuen Crypto Vrenelis profitieren vom Mehrwert im Sinne eines sogenannten Unlockable Content. Das Crypto Vreneli nutzt das in der Kryptowelt bekannte Prinzip eines sogenannten Non-Fungible Token (NFT). Da jedoch ein physischer mit einem digitalen Wert verknüpft wird, ist es «phygital». Es stellt so bei den bisher bekannten Anlageklassen eine bahnbrechende Neuerung dar.“

Crypto Vreneli – Eine neue Anlageklasse entsteht: Phygital Asset Coin © philoro Schweiz

Erster Phygital Asset Coin der Welt

„Das Crypto Vreneli ist weltweit der erste Phygital Asset Coin, kurz PAC. So ist es die erste hybride Wertmünze und ein Pionierprojekt für Goldanleger und Sammler, die den herkömmlichen NFTs einen Schritt voraus sein möchten. Der nächste evolutionäre Schritt: Die Fusion zweier Anlageklassen“, sagt Christian Brenner, Herausgeber des Crypto Vrenelis und CEO des Goldhändlers philoro Edelmetalle in der Schweiz. Kreation, Design sowie technische Umsetzung und Web 3.0-Platzierung übernimmt die Firma Vivents by ArtDeal AG.

Die erste limitierte Edition des Crypto Vrenelis startet mit 100 Exemplaren. Sie sind erhältlich ab 31. März 2023 in den Online-Shops von philoro mit Lieferung in die Schweiz, Österreich und Deutschland; auch erhältlich in den Filialen stationären von philoro in der Schweiz. Jede Münze besteht aus 31,1 Gramm (eine Unze) reinem Gold. Der Einstiegswert liegt bei 7.999 Schweizer Franken.