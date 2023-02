Consorsbank mit Neukunden Angebot für Wertpapierdepot

Vor einigen Tagen hat die Consorsbank aktivitätsbasierte Pricings eingeführt. Nun legt die Direktbank mit einem attraktiven Neukunden Angebot für Wertpapierdepot nach. Ab heute können Neukunden für ein ganzes Jahr für 0,95 Euro je Trade über Tradegate handeln.

Das Neukunden Angebot für Wertpapierdepot im Überblick

Depot bei der Consorsbank eröffnen und 12 Monate für 0,95 Euro pro Order (zzgl. marktüblicher Spreads) über den Handelsplatz Tradegate handeln.

Dazu gibt es ein Tagesgeldkonto, das im Depot inklusive ist. Für das Tagesgeld gibt es für bis zu einer Million Euro Anlagesumme 2,10 % p.a. Zinsen. Diese Zinsgarantie gilt für 6 + 6 Monate (Verlängerungsoption).

Wenn nach 8 Monaten 10.000 Depotvolumen aufgebaut oder übertragen wurde gibt es 100 Euro Prämie.

Mit dem Consorsbank Wertpapierdepot kann an den wichtigsten Börsenplätzen gehandelt werden. Dazu werden die wichtigsten Ordertypen angeboten.

Die Depotführung und die Kontoführung sind kostenlos.

Mehr über das Consorsbank Neukunden Angebot für das Wertpapierdepot finden Sie hier. *

Zum Consorsbank Wertpapierdepot gibt es natürlich auch eine App. Mit dieser kann jederzeit mobil gehandelt werden. Die App gibt es für iOS und für Android. Sie kann für das mobile Banking der Consorsbank und für das Trading mit dem Depot genutzt werden. Die App ist kostenlos und kann im App Store von Apple und bei Google Play heruntergeladen werden.

Mit der App ist es möglich, eine persönliche Watchlist einzurichten. Mit dieser können die Wertpapiere, die für Sie interessant sind, beobachtet werden.

Wertpapierdepots vergleichen und gute Konditionen finden

Natürlich gibt es auch noch andere Banken und Onlinebroker, die gute Konditionen für ihr Wertpapierdepot bieten. Ein guter Depotrechner kann helfen, das passende Angebot zu finden.

Depotrechner

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.